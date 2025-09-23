EUR/USD vuelve a estar bajo presión
El inicio de semana viene marcado por la volatilidad en los mercados. El mercado de valores extiende las caídas de la semana, ya que el dólar...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
El inicio de semana viene marcado por la volatilidad en los mercados. El mercado de valores extiende las caídas de la semana, ya que el dólar...
Las acciones estadounidenses abrieron la sesión a la baja debido, en parte, a las tensiones geopolíticas Índices Flash...
El volumen de inversores que sólo opera con acciones internacionales sigue aumentando en nuestro país y ya supone más del 40%...
Recientemente se detectó una mayor aversión al riesgo en múltiples mercados. El nerviosismo del mercado giraba en torno al aumento...
EN 15 MINUTOS iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil. Conéctate con nosotros:
Netflix (NFLX.US) tuvo un comienzo humilde. La compañía comenzó como un negocio de alquiler de DVD por correo en 1997 cuando los DVD...
El PMI manufacturero de IHS Markit para EE.UU. cayó a 55,00 en enero desde 57,7 en diciembre, por debajo de las previsiones del mercado de 56,8,...
El precio de Bitcoin cayó más del 50% desde ATH La administración de Biden prepara una orden ejecutiva que describe...
EN 10 MINUTOS iniciamos una nueva apertura de mercado. Conéctate con nosotros aquí:
Nuevo análisis de XTB. Tras sus resultados, Netflix decepciono al consenso inversor con el número de nuevos suscriptores, algo que llevó...
Nuevo análisis de XTB. Ibercaja finalmente hará su debut en bolsa este próximo mes de Febrero, para cumplir con las negociaciones...
Un pequeño y breve rebote en los mercados bursátiles europeos se desvaneció rápidamente. Los principales índices de...
Las bolsas europeas cotizan a la baja DE30 cae por debajo de los 15.400 pts Commerzbank recibió un golpe de 400 millones de euros...
Los índices Flash PMI de enero de Francia y Alemania se publicaron hoy a las 9:15h y a las 9:30h. Si bien la publicación en Francia...
El parlamento italiano se reúne hoy para comenzar a votar sobre el próximo presidente de la República de Italia. A diferencia de muchos...
Recientemente, hemos estado observando caídas bastante significativas en los precios del gas, tanto en EE.UU. como en Europa. Por otro lado, los...
Fubotv Inc (FUBO.US) se derrumbó el viernes en un punto más del 10% después de que Needham & Co. redujera el precio objetivo de...
Los índices europeos se preparan para abrir a la baja Flash PMI de Europa y Estados Unidos IBM informará sus resultados...
Los índices de Asia cotizaron mixtos al comienzo de una nueva semana. Nikkei ganó un 0,2%, S&P/ASX 200 cayó un 0,5% y Kospi...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor