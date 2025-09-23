3 mercados a vigilar la próxima semana
Las acciones y las criptomonedas se vieron afectadas esta semana, ya que el repunte de los rendimientos de EE. UU. provocó una aversión al...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
DANSKE issued a recommendation for the EURJPY currency pair. The Bank recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry:129.02 Target:120.00 Stop:...
La renta variable americana arranca la sesión a la baja Netflix (NFLX.US) presiona a las tecnológicas Peloton (PTON.US) trata...
Por segunda vez este mes, Bitcoin cae por debajo de la frontera psicológica en 40000 USD, azotando el soporte en 37700 USD en la sesión...
Los datos de ventas minoristas en Canadá a cierre de noviembre han sido publicados hoy a las 14:30h (GMT+1). La publicación ha reflejado...
Las criptomonedas, que al igual que los índices bursátiles se consideran activos de riesgo, han estado bajo presión de venta. Echando...
Los índices europeos cotizan a la baja DE30 prueba el 50% de retroceso del movimiento ascendente iniciado a mediados de diciembre Se...
Netflix publicó los resultados del cuarto trimestre de 2021 ayer después del cierre de la sesión Resultados principales...
El oro subió a principios de esta semana y logró superar la zona de resistencia que se encuentra por encima del nivel de 1.830$. Sin embargo,...
Los mercados bursátiles europeos abrirán a la baja Datos de ventas minoristas canadienses, informe de empleo polaco Lagarde...
Los índices de Wall Street intentaron recuperarse ayer, pero el estado de ánimo se deterioró rápidamente después...
Lo que parecía el comienzo de un rally de recuperación, rápidamente se convirtió en otro rebote de gato muerto. A pesar de...
Las bolsas europeas cerraron la sesión mayoritariamente al alza Los índices estadounidenses repuntan gracias a los rendimientos más...
Los precios del gas natural están retrocediendo desde el nivel de 4,80 dólares tras el repunte de la semana pasada. También se está...
Las acciones de Marriott International (MAR.US) subieron más de un 4,5% durante la sesión de hoy después de que la cadena hotelera...
El precio de la criptomoneda más popular alcanzó un nuevo máximo semanal de $43500,00 durante la sesión de hoy a pesar de varias...
