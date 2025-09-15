Los mercados dudan mientras Trump insinúa un gran anuncio y conversaciones comerciales 📌
Donald Trump adoptó un tono mixto de firmeza y diplomacia en sus declaraciones recientes sobre comercio y relaciones exteriores. Reiteró...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
La sesión del martes en los mercados financieros está marcada por importantes beneficios en las materias primas industriales y los metales...
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, afirmó que Washington está trabajando en acuerdos comerciales con entre 17 y 18 socios,...
El peso mexicano opera estable este lunes, con un comportamiento neutro en el intradía. El tipo de cambio se ha movido dentro de un rango estrecho,...
Hay cifras que llaman la atención por sí solas. Que el precio del oro cotice a más de 100 veces el de la plata es una de ellas. Solo...
Take-Two Interactive (NASDAQ: TTWO), la compañía responsable de juegos como la saga Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, decidió...
La sesión bursátil estadounidense comenzó el día a la baja, ya que la confianza de los inversores se vio afectada tras la nueva...
Las ventas comparables en las tiendas por departamentos de EE.UU. aumentaron un 6.9% interanual en el mes que finalizó el 3 de mayo, frente a un...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Mercados globales retroceden ante tensión arancelaria y expectativas sobre la Fed Los...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El par USDCLP inició la jornada con una ligera presión alcista, reflejada en una apertura sobre los $940, pero se mantiene contenido por...
Estados Unidos – Datos de Balanza Comercial de marzo: Balanza comercial: actual -140.50 mil millones; previsión -136.80 mil millones;...
Oro El oro continúa su fuerte repunte esta semana, superando nuevamente los $3.300 por onza, impulsado por los temores renovados a una escalada...
Petróleo La OPEP+ ha acordado otro aumento sustancial de la producción para junio, nuevamente de 411.000 barriles diarios, reflejando...
Las acciones de Palantir (PLTR.US) caen más de un 9% en la sesión previa a la apertura del mercado en Estados Unidos, a pesar de que la compañía...
El índice alemán, el Dax 40, ha experimentado un retroceso después de haber alcanzado nuevamente sus máximos históricos....
El par EUR/USD continúa mostrando debilidad tras la publicación de los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) en la eurozona,...
El par EUR/GBP se mantiene estable tras las lecturas finales del PMI de la eurozona y el Reino Unido. En general, el PMI de servicios del Reino Unido indica...
