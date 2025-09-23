ÚLTIMA HORA: Los inventarios de crudo de EEUU aumentan inesperadamente
El informe del Departamento de Energía de EEUU no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado petrolero. Los inventarios de...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
El informe del Departamento de Energía de EEUU no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado petrolero. Los inventarios de...
Los metales preciosos continúan repuntando, lo que está relacionado con una caída significativa en los rendimientos de los bonos estadounidenses....
Microsoft anunció un acuerdo en efectivo de 68.700$ millones para Activision-Blizzard Las mayores fusiones y adquisiciones de juegos...
Las acciones de EE. UU. abrieron al alza a medida que los bonos bajan Las solicitudes semanales de desempleo aumentaron inesperadamente Las acciones...
El índice de referencia alemán está probando un nivel de resistencia importante. D1 El DE30 se recupera el jueves y prueba la...
EN 15 MINUTOS, iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil sobre el Oro vs Petróleo. Conéctate con nosotros:
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,286 millones en la semana que finalizó el 15 de enero, en...
Las actas de la última reunión del BCE acaban de publicarse y muestran que hay puntos de vista contradictorios entre los encargados de formular...
EN 15 MINUTOS iniciamos un nuevo seminario de apertura de mercado. Conéctate con nosotros:
El Banco Central de la República de Turquía anunció una decisión de política monetaria a las 12:00h. CBRT decidió...
Los índices europeos cotizan ligeramente a la baja DE30 no logró superar la resistencia en el área de 15,800 pts Thyssenkrupp...
Nuevo análisis de XTB. Bankinter arranca la temporada de resultados en España con un nuevo récord de beneficios, tanto operativos...
El Banco Central de la República de Turquía anunciará su decisión de política monetaria hoy a las 12:00h. CBRT dijo...
Los índices europeos abrirán ligeramente al alza Decisiones sobre tipos de CBRT y Norges Bank, actas del BCE Ganancias de...
Los índices estadounidenses continuaron con ventas masivas ayer. El S&P 500 cayó un 0,97 %, el Dow Jones bajó un 0,96 % y el...
La mayoría de los principales índices de Europa terminaron la sesión de hoy al alza, ya que los sólidos resultados de...
Las acciones de Sony (SONY.US) cayeron otro 4,0% el miércoles, extendiendo la liquidación del 7,0% de ayer que siguió a la noticia...
Nuevo análisis de XTB. Este próximo 20 de enero, la cierre de las sesión americana, conoceremos los resultados del último trimestre...
Nomura ha publicado una recomendación el par de Divisas AUDCAD. La compañía recomienda tomar posiciones cortas en el par en...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor