La ecología ejerce presión sobre las criptomonedas
La concienciación ciudadana, la lucha contra la contaminación y las acciones proambientales en general están afectando cada vez más...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los precios del oro subieron bruscamente durante la sesión de hoy y lograron superar la resistencia clave en 1.830$ la onza. El oro cotiza actualmente...
Las acciones estadounidenses abrienal alza Los rendimientos de los bonos estadounidenses siguen subiendo Bank of America (BAC.US) y Morgan Stanley...
El índice RUS50 está repuntando claramente durante la sesión de hoy, borrando casi todas las pérdidas de ayer y reduciendo...
EN 15 MINUTOS damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil. Conéctate con nosotros:
La tasa de inflación anual de Canadá aumentó a 4,8 % en diciembre desde 4,7 % en noviembre, en línea con las expectativas del...
RUS50 Comencemos el análisis de hoy con el índice ruso RTS (RUS50), que recientemente experimentó un pico de volatilidad. Mirando...
EN 10 MINUTOS damos inicios a un nuevo seminario de apertura de mercado americano. Conéctate con nosotros aquí:
Los mercados europeos borran las primeras caídas DE30 intenta volver a subir por encima de los 15.800 pts RWE tiene suficiente...
Los tipos de interés del mercado continúan aumentando con el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años rondando el 1,9%. Si...
Los mercados europeos se preparan para abrir a la baja Inflación del IPC de Canadá de diciembre Morgan Stanley, Procter...
Los índices estadounidenses se desplomaron ayer cuando los rendimientos del Tesoro aumentaron. El S&P 500 cayó un 1,83 %, el Dow Jones...
Las bolsas europeas terminan en rojo Las acciones estadounidenses se desplomaron presionadas por las acciones financieras y tecnológicas Los...
En una carta enviada el lunes a los funcionarios económicos y de transporte de los Estados Unidos y obtenida por NBC News, los directores ejecutivos...
Las acciones de Gap Inc (GPS.US) cayeron más de un 7% durante la sesión de hoy después de que Morgan Stanley rebajara las acciones...
Goldman Sachs ha publicado una recomendación en el par de Divisas CADJPY . El Banco recomienda tomar posiciones largas en el par en los siguientes...
Ya no es noticia que las acciones tecnológicas con altas valoraciones estén perdiendo gran parte de sus prima en este momento, y pocas pérdidas...
Nuevo análisis de XTB. Antes de la apertura del mercado americano, la noticia de que Microsoft va a comprar Activision Blizzard por 68.700 millones...
El índice ruso RTS (RUS50) está perdiendo un 6,5 % hoy, aunque en un momento las caídas alcanzaron el 7 %. Desde el último...
