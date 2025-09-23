APERTURA DE MERCADO AMERICANO
EN MINUTOS damos inicio a un nuevo seminario de apertura.
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza DE30 rompe por encima de la resistencia de 15.925 pts Volkswagen ampliará...
La primera sesión de una nueva semana estuvo muy ocupada para los inversores de China. Se publicaron los datos de actividad mensuales de diciembre...
Los mercados europeos se preparan para abrir al alza Inversores estadounidenses observan el Día de Martin Luther King La negociación...
Los índices asiáticos lanzaron una nueva semana al alza. El Nikkei ganó un 0,7 %, el S&P/ASX 200 sumó un 0,3 %, mientras...
Los comentarios de los miembros de la Fed fueron los principales impulsores de los movimientos en los mercados globales la semana pasada. Si bien el discurso...
La criptomoneda DOGECOIN, popular entre especuladores, saltó casi un 15% luego de que Elon Musk publicara en Twitter que Tesla (TSLA.US) permitiría...
Última sesión de Wall Street en esta semana arranca con leves caidas Temporada de resultados del sector financiero para el cuarto trimestre...
La confianza del consumidor según la Universidad de Michigan se dirige nuevamente a la baja. Para enero, el índice de sentimiento cae a 68,8...
Los datos de ventas minoristas de EEUU publicados a la 14:30h fueron un punto clave en el calendario económico de hoy. El estado de ánimo...
La temporada de publicación de los resultados financieros de los principales bancos y otras instituciones financieras clave para el cuarto trimestre...
EN 15 MINUTOS iniciamos elúltimo seminario de la semana con Pablo Gil.
Los índices bursátiles europeos y los futuros de índices de EEUU cotizan a la baja el viernes antes de la publicación...
EN 15 MINUTOS iniciamos la última apertura de mercado de la semana.
Los índices europeos caen, las tecnologías se retrasan DE30 prueba la resistencia al 38,2 % de retroceso SAP anuncia recompra...
Los índices de EEUU se vieron afectados ayer cuando el mercado comenzó a reconocer que se avecina un endurecimiento de la política...
El mercado europeo abrirá a la baja PIB alemán de 2021, ventas minoristas de EE. UU. Los bancos de Wall Street informan...
Los índices de Wall Street se desplomaron ayer. El S&P 500 cayó un 1,42 %, el Dow Jones bajó un 0,49 % y el Nasdaq cayó...
Índices europeos con pocos cambios El sector tecnológico pesa en Wall Street Las solicitudes semanales de EE. UU. aumentaron inesperadamente,...
