Las acciones de Snap se desploman después de la rebaja de los analistas
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Las acciones de Snap (SNAP.US) se desplomaron más de un 6,0 % después de que Cowen rebajara la calificación de la compañía...
Lael Brainard terminó su sesión de confirmación para el cargo de Vicepresidenta de la Reserva Federal. Tanto el S&P500 como el...
Danske Bank emitió una recomendación para el par de divisas EURJPY. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Las acciones estadounidenses abren al alza Lael Brainard comparecerá en el Senado de EE.UU. Las solicitudes de desempleo aumentaron inesperadamente Los...
El índice de referencia alemán cotiza ligeramente al alza el jueves antes del inicio de la apertura de EEUU. D1 El DE30 vuelve por...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,230 millones en la semana que finalizó el 8 de enero, en comparación...
Los semiconductores han estado en el centro de atención desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. Por un lado, la pandemia impulsó...
Los precios del gas natural en EEUU están retrocediendo hoy después de un salto masivo ayer. NATGAS cotiza casi un 3% más bajo...
Los índices europeos cotizan mixtos DE30 retrocede por debajo de los 16.000 pts BMW con récord de ventas en China en 2021 Los...
A pesar de los comentarios agresivos realizados recientemente por los miembros de la Fed con respecto a las subidas de tipos, el dólar estadounidense...
Se espera que los índices europeos abran un poco a la baja Lael Brainard comparecerá hoy en el Senado de EEUU Datos del...
Los índices de Wall Street continuaron ganando ayer. El S&P 500 ganó un 0,28 %, el Dow Jones subió un 0,11 % y el Nasdaq sumó...
Bolsas europeas cierran al alza La inflación de Estados Unidos es la más alta desde 1982 Las existencias de crudo de Estados Unidos...
Las acciones de PayPal (PYPL.US) cayeron casi un 2,0 % después de que Jefferies rebajó su postura sobre la compañía de pagos...
El aumento de los precios se ha convertido en un problema real en todo el mundo. Podemos buscar las fuentes de inflación en casi todas partes,...
Informe del Departamento de Energía de EEUU provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo. Los inventarios de crudo...
