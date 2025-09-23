APERTURA AMERICANA: Wall Street abre al alza después de que la inflación tocará un máximo de 40 años.
Las acciones estadounidenses abren al alza El IPC de EE. UU. es el más alto desde 1982 Las acciones de Biogen (BIIB.US) cayeron más...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Es junio de 1982. El oro cotiza a 350 dólares la onza después de un repunte impresionante de los años '70, el S&P500 está...
US100 Comencemos el análisis de hoy con el índice tecnológico de EEUU: Nasdaq-100 (US100). Mirando el intervalo D1, puede parecer...
El IPC de EEUU de diciembre acaba de ser publicado. Los datos coincidieron con las expectativas del mercado, ya que la inflación general aumentó...
La publicación del IPC de EEUU a las 14:30h es el evento clave del día. Se espera que el informe de diciembre muestre que el crecimiento...
El mercado del petróleo ha estado mixto desde el comienzo de la semana. Los precios del petróleo se desplomaron el lunes por nuevos temores...
Los índices europeos siguen su movimiento alcista DE30 supera los 16.000 pts TeamViewer publicó resultados preliminares Los...
La publicación de los datos del IPC de EEUU para diciembre es un evento clave del día. La Fed se ha vuelto más agresiva últimamente,...
Los mercados europeos se preparan para abrir al alza Datos del IPC de EE. UU. para diciembre a la 1:30 p. m. GMT informe DOE, informe...
Los índices de Wall Street se recuperaron ayer de la caída del lunes. El S&P 500 ganó un 0,92 %, el Dow Jones sumó un...
Las acciones europeas cerraron al alza Wall Street borró las pérdidas iniciales tras los comentarios de Powell Powell predice un "largo...
Vir Biotechnology (VIR.US) anunció hoy que el gobierno de EE. UU. comprará 600 000 dosis adicionales de sotrovimab, su tratamiento contra...
Danske Bank ha publicado una recomendación en el par de divisas EURCHF. El Banco recomienda tomar posiciones cortas en el par en los...
El USD cayó bruscamente y los índices bursátiles subieron después de que los comentarios de Powell ante el Senado desbarataran...
La renta variable americana arranca a la baja Powell comparece en el Senado, con motivo de la vista para selección de candidatos...
Danske Bank emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
