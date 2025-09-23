Gráfico del día - OIL.WTI
El petróleo cotiza más o menos plano al comienzo de una nueva semana. Las perspectivas para el petróleo no están claras y pueden...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Se espera que los índices europeos abran ligeramente al alza Powell testificará para confirmar su reelección como...
La primera sesión asiática de una nueva semana resultó ser mixta. S&P/ASX 200 cayó un 0,1 %, Kospi bajó más...
Los recortes en Wall Street están moderándose después de débil dato de empleo NFP, en el que el crecimiento fue mucho menor...
Los datos de empleo de diciembre de Estados Unidos y Canadá se publicaron a las 14:30 horas. El informe de Estados Unidos mostró un aumento...
El informe de las NFP de diciembre se publicará hoy a las 13:30 horas GMT. El consenso del mercado apunta a un aumento del empleo ligeramente superior...
Desempeño mixto de los principales índicer bursátiles europeos en la sesión de hoy El DAX (DE30) continúa...
Los índices de EEUU cerraron ayer ligeramente a la baja, con el S&P 500 recortando un 0.10%, el Dow Jones dejándose...
Los índices europeos alcanzan nuevos récords Estados de ánimo pesimistas en Wall Street Las minutas del FOMC marcan un ritmo...
Se acaba de publicar el acta de la reunión del FOMC que tuvo lugar en diciembre. Los mercados se centraron principalmente en las discusiones sobre...
Las empresas privadas en Estados Unidos contrataron 807 mil trabajadores en diciembre, la mayor cantidad en 7 meses y más del doble de las...
La libra esterlina se fortaleció significativamente durante la sesión de hoy después de que el primer ministro Johnson anunciara que...
Kazatomprom (KAP.UK) es actualmente el mayor productor de uranio del mundo, representando el 23% de la producción de materia prima en...
Las acciones estadounidenses abren mixtas Informe de empleo ADP muy por encima de las expectativas El pollo frito Beyond Meat (BYND.US)...
El informe del Departamento de Energía de EE. UU. no propició grandes movimientos en el mercado del petróleo. Los inventarios de crudo...
