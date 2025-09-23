ULTIMA HORA: El USD ve poca reacción ante el optimista informe de empleo ADP
El informe de ADP sobre el cambio en el empleo en Estados Unidos de diciembre se publicó a la 1:15 pm GMT. Se esperaba que los datos mostraran un...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Después de un período de vacaciones tranquilo en los mercados, los inversores se enfrentan a la primera semana ocupada del año ....
Bitcoin lleva en fase de consolidación muchas semanas, el precio ha seguido cotizando en rango desde finales de noviembre, entre $ 46,197 y $ 51,65....
La publicación de las actas del FOMC es un evento clave del día. Los banqueros centrales de Estados Unidos admitieron en diciembre que su...
Los mercados europeos continúan moviéndose al alza DE30 prueba máximos históricos BMW vendió un...
Los mercados europeos se establecen más o menos planos Actas del FOMC por la noche Informe del DOE sobre inventarios de petróleo,...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer con ánimos mixtos. Dow Jones ganó un 0,59% y alcanzó un nuevo...
Las acciones europeas cierran con nuevos récords Dow extiende récord, Nasdaq bajo presión La OPEP + se adhiere al aumento de...
Fortinet (FTNT.US) es una empresa de ciberseguridad que ha prosperado en 2021 gracias a la fuerte demanda de sus productos y servicios. La compañía...
El índice US100 está borrando las ganancias recientes y actualmente cotiza más de un 2% a la baja. Una de las razones puede ser el...
El PMI manufacturero del ISM en EE. UU. cayó a 58,7 en diciembre desde 61,1 en noviembre, por debajo de las expectativas de los analistas de 60,2....
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas CADCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
El PMI manufacturero del ISM de EE. UU. cayó a 58,7 en diciembre desde 61,1 en el mes anterior, por debajo de las expectativas de los analistas...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza S&P500 y Dow Jones alcanzan nuevos récords Ford (F.US) planea casi duplicar la...
El petróleo WTI subío ligeramente después de que Reuters anunció que la OPEP decidiera mantener su actual alza de...
El comienzo de un nuevo año está dominado por el riesgo a asumir en los mercados bursátiles mundiales. Los índices de Europa...
Los mercados europeos abren ligeramente al alza Los ministros de los países de la OPEP + se reúnen hoy Los datos de fabricación...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 prueba los 16,100 pts Airbus probablemente superó los objetivos de entrega...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
