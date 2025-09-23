Gráfico del día - OIL.WTI (04.01.2022)
Los ministros de los países de la OPEP+ celebrarán una reunión hoy a la 1:00 pm GMT para tomar una decisión sobre la producción...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los índices estadounidenses subieron durante la primera sesión de Wall Street de 2022. El S&P 500 ganó un 0,64%, el Dow Jones...
Wall Street empieza el año con ganancias Alto cierre de índices en Europa Los rendimientos de los bonos estadounidenses...
Matterport (MTTR.US) se destaca como una de las empresas que ayuda a transferir objetos perfectamente renderizados del mundo físico al espacio virtual....
El dominio del Bitcoin en el mercado total cayó por debajo del 40% La disputa SEC vs Ripple podría finalizar en Abril 2022 según...
En las últimas horas, podemos observar caídas sólidas del oro, pero también de otros metales preciosos. Esto está relacionado...
Los índices de Wall Street empiezan cotizando con ganancias moderadas El PMI manufacturero en los EE. UU. alcanzó 57.7 en diciembre...
Los índices europeos cotizan al alza El índice de manufacturas alemán ofrece un dato a la baja Delivery Hero (DHER.DE) planea...
Diciembre fue relativamente tranquilo para el EUR / USD. Los inversores estarán pendientes de los datos publicados sobre la economía...
Mirando el gráfico diario EURGBP, nos encontramos ante una situación técnica interesante. En cuanto al intervalo H4, la semana pasada...
Los índices finales de fabricación PMI de diciembre de Francia y Alemania se han publicado a las 8:50 am GMT y 8:55 am GMT, respectivamente....
Después de la sesión asiática mixta, los principales índices bursátiles europeos han comenzado su primera sesión...
Los mercados europeos abren al alza Los mercados de Reino Unido y Canadá cerrados por festivo. Publicaciones de PMI manufacturero Se...
Las acciones en Asia se negociaron de forma mixta durante la primera sesión de 2022. DJ Nueva Zelanda cotiza plano, Kospi agregó un...
La lectura de hoy del Departamento de Trabajo de EE. UU. mostró que el número de estadounidenses que solicitan nuevos beneficios por desempleo...
Las acciones de Didi Global (DIDI.US) lograron eliminar las pérdidas previas a la negociación y ganan más de un 6% más...
La lectura de hoy, proveniente del Departamento de Empleo de EEUU, ha reflejado que el número de estadounidenses solicitantes de prestaciones por...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Las solicitudes de subsidio de desempleo cayeron inesperadamente Las acciones de Biogen (BIIB.US)...
La cifra de estadounidenses que han solicitado prestaciones por desempleo ha sido de 198.000 en la semana finalizada el 25 de diciembre, en comparación...
