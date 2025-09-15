El petróleo sube un 2% y se recupera de mínimos de cuatro años
Los precios del petróleo crudo Brent (OIL) suben hoy más de un 2%, recuperándose de sus mínimos de cuatro años. Las...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Los precios del petróleo crudo Brent (OIL) suben hoy más de un 2%, recuperándose de sus mínimos de cuatro años. Las...
Los datos del PMI de abril revelan un panorama económico mixto en la eurozona, con una notable divergencia regional. Italia destaca por su sólido...
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) tiene un avance un 1,5% hasta los 58,19 dólares el martes, tras la caída del...
El calendario económico de hoy incluye datos clave del sector servicios de Europa y cifras de la balanza comercial de Estados Unidos y Canadá....
El Shanghai Composite de China avanzó un 0,8 % y el CSI 300 un 0,9 %, tras el regreso de los inversores tras las vacaciones, con renovadas esperanzas...
• Los mercados retroceden tras un histórico ciclo alcista, ya que el Dow Jones Industrial Average subió un 0.26 %, el Nasdaq...
El dólar se mantuvo estable este lunes luego de que el Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, expusiera la estrategia económica...
El peso mexicano retrocede este lunes frente al dólar, en un contexto de mayor fortaleza del billete verde impulsado por datos económicos...
Las acciones de Berkshire Hathaway cayeron cerca de un 6% en las primeras operaciones del lunes, luego del anuncio realizado durante el fin de semana:...
El oro se disparó más de un 2,5% hoy, registrando su sesión más fuerte desde el 21 de abril, lo que representa un alza de aproximadamente...
Estados Unidos – Datos PMI de abril (finales): PMI compuesto de S&P Global: actual 50,6; previsión 51,2; anterior 53,5 PMI...
Las acciones del sector medios caen ante las propuestas de aranceles al cine Los ingresos de Netflix Australia se disparan mientras se reducen...
Situación general del mercado: El ánimo en las bolsas europeas es mixto, aunque los movimientos de precios se mantienen dentro de un rango...
Las acciones de Repsol han registrado una caída de casi el 30 % en el último año, principalmente debido a los fuertes descensos en...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los mercados arrancan la semana con cautela: tras los avances del viernes impulsados por...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El dólar australiano extiende sus ganancias desde finales de la semana pasada en un 0,5%, manteniéndose como la moneda más fuerte...
El tipo de cambio USDCLP muestra una ligera estabilidad en la jornada de hoy, reflejando un contexto externo dominado por la debilidad global del dólar,...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor