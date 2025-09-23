APERTURA DE MERCADO AMERICANO
EN 10 MINUTOS, damos inicio a un nuevo seminario de apertura de mercado. Conéctate con nosotros en el siguiente link:
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los mercados bursátiles europeos cotizan con signo mixto DE30 se aleja de la zona de resistencia de 15.975-16.000 pts Deutsche...
Bitcoin continuó la caída, tras el ligero rebote y el movimiento lateral de hace unos días. La criptomoneda se desplomó ayer...
Los mercados europeos abren al alza La balanza comercial y los datos de vivienda en EEUU, en el punto de mira El informe DOE...
Los índices americanos rompieron ayer la racha de beneficios, cotizando de forma mixta posteriormente. S&P 500 cayó un 0.10%, Nasdaq...
Los índices europeos cierran en máximos históricos Estados de ánimos mixtos en Wall Street Bitcoin vuelve a perder el...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron levemente durante la sesión de hoy a pesar de que tanto Wedbush como Argus elevaron sus objetivos de precios....
Resumen de 2021 2021 ha sido un muy buen año para las materias primas. Las amplias ganancias cosechadas por una gran mayoría de ellas...
El índice manufacturero de Richmond (Fed) escala hasta los 16 puntos en diciembre, por encima del dato de noviembre (12 puntos) y superando las...
Las acciones estadounidenses cotizan con signo mixto El S&P 500 extiende el rally alcista Coinbase (COIN.US) bajo presión a...
Bitcoin arrancó la jornada de ayer en tono alcista, testeando los 52000 USD; no obstante, el sentimiento se revirtió posteriormente, llegando...
Los índices bursátiles europeos cotizan al alza DE30 se acerca a los 16,000 pts Aroundtown extiende el programa de...
El petróleo comenzó la nueva semana a la baja. Los precios cayeron tras la noticia de numerosas cancelaciones de vuelos en los Estados Unidos...
La renta variable europea arranca ligeramente a la baja Informe API de inventario de crudo Festivos locales en Australia, Reino...
Los índices americanos se dispararon ayer. S&P 500 subió un 1.38%, alcanzando nuevo máximo histórico. Dow Jones sumón...
Los índices europeos cerraron cerca de sus máximos históricos US500 alcanza nuevo máximo histórico Goldman...
Las acciones de Didi Global (DIDI.US) cayeron más de un 4.0% después de que el Financial Times anunciara que la empresa de transporte...
