Revisión del rendimiento del Oro. ¿Qué esperar en 2022?
El año 2021 fue débil para el mercado del oro y otros metales preciosos. El final del año suele ser bueno para el oro y la plata;...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los precios del crudo WTI subieron más del 2% durante la sesión de hoy a pesar de las preocupaciones persistentes con respecto a la menor...
El sentimiento alcista de la semana pasada continúa hoy, llevando al S&P500 (tanto al contado como en versión futuros) a un nuevo máximo...
Bitcoin alcanza de nuevo los 50000 USD Las operaciones de venta de Ripple se han disparado a lo largo de 2021 Cynthia Lummis (Senadora...
Las acciones abren al alza El US500 se acerca a su máximo histórico Moderna (MRNA.US) se enfrenta a la presión de los accionistas Las...
La renta variable europea cotiza ligeramente al alza El DAX (DE30) testea su resistencia por debajo de 15,800 puntos Daimler...
Los mercados financieros a nivel global permanecen en calma tras el fin de semana navideño. Se espera que la liquidez en los mismos continúe...
La renta variable europea arranca a la baja esta semana La lira turca cae un 5% frente al USD Festivo en Reino Unido,...
La sesión en asia ha concluido con tono bajista en el arranque de la última semana del año. Nikkei y Kospi han perdido un 0.4%...
Avance de índices globales Sólido paquete de datos de USA Bitcoin vuelve a los $50000 Prevalecieron los estados de ánimo...
Las acciones de JD.com (JD.US) sufrieron un golpe tras la noticia de que el mayor accionista del gigante minorista online con sede en China, Tencent Holdings...
La lectura del PCE de hoy mostró que la inflación continuó acelerándose en noviembre, lo que definitivamente no es lo que la...
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos subió a 70,6 en diciembre por encima de 70,4 que era lo estimado...
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos saltó a 70,6 en diciembre desde un preliminar de 70,4 y por encima del...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Los precios al consumidor de PCE tienen la subida más alta desde 1982 Las acciones...
Acciones estadounidenses mixtas PIB de EE. UU. revisado al alza El precio de las acciones de Tesla (TSLA.US) sube tras los comentarios...
La nueva variante del coronavirus, Omicron, sigue siendo una fuente de incertidumbre en los mercados. Los informes iniciales fueron sombríos, apuntando...
Los mercados de valores europeos cotizan al alza DE30 alcanza el nivel más alto de la semana Continental se suma a los comentarios...
