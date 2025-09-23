ÚLTIMA HORA: El USD apenas se inmuta ante los datos macro en EEUU
La cifra de solicitudes de prestaciones por desempleo ha sido de 205000 a cierre de semana del 18 de diciembre, en comparación con los 206000...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La cifra de solicitudes de prestaciones por desempleo ha sido de 205000 a cierre de semana del 18 de diciembre, en comparación con los 206000...
El índice alemán se revaloriza un 0.5% en la sesión de hoy, continuando con su recuperación por tercer día consecutivo. Gráfico...
Los mercados se encaminan lentamente hacia el período navideño, con la volatilidad cayendo notablemente en la mayoría de mercados...
Los mercados europeos arrancan al alza Datos macro en EEUU a cierre de octubre El sentimiento del consumidor (Universidad...
Los índices americanos continúan recuperándose de la liquidación masiva de ayer. S&P 500 creció un 1.02%,...
Sesión optimista en Europa Wall Street extiende el movimiento alcista de ayer La FDA otorga autorización de uso de emergencia para...
Según la encuesta de US Conference Board de hoy, la confianza del consumidor general saltó a 115,8 en diciembre desde 109,5 en el mes anterior,...
Las acciones de CarMax (KMX.US) borraron las ganancias iniciales y cayeron casi un 5% a pesar de que el minorista de automóviles registró...
El informe del Departamento Energético de EEUU no ha movido el mercado como se esperaba. Los datos de inventario han reflejado caídas en...
ORO Comenzamos el análisis de hoy con la cotización del oro. El metal precioso ha rebotado desde el área clave de soporte marcado...
El dato de confianza del consumidor "Conference Board" en EEUU ha ascendido a 115.8 puntos en diciembre, desde los 109.5 del mes anterior, y...
República Checa ha vuelto a subir tipos, en esta ocasión 100 puntos básicos, mientras que el consenso estimaba un movimiento en dirección...
La economía americana ha crecido hasta el 2.3% anualizado en el 3T 2021, siguiendo con el dato del trimestre previo (6.7%), y por encima de lo estimado...
La plata está ganando más del 0,6% hoy y el precio ha vuelto a superar los 22,5 dólares. Puede que el cambio no sea demasiado grande,...
La estacionalidad a cierre de año es uno de los aspectos más comentados generalmente. En el caso de los índices, a menudo se asocia...
¿Cómo empezó todo? Turquía es considerada economía emergente, y su localización geográfica la sitúa...
La renta variable europea cotiza con tono mixto El índice DAX (DE30) retrocede tras no conseguir superar la media móvil...
Los índices de Wall Street lograron romper una racha de caídas y terminaron cotizando al alza. Nasdaq-100 (US100) fue uno de los índices...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor