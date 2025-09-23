Calendario económico: Revisión del PIB en EEUU e informe de inventario de petróleo
El mercado europeo arranca plano Revisión del dato de PIB en EEUU y dato de sentimiento económico "Conference Board" El...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
El mercado europeo arranca plano Revisión del dato de PIB en EEUU y dato de sentimiento económico "Conference Board" El...
La renta variable americana se recupera de la liquidación masiva de ayer. S&P 500 cerró un 1.78% arriba, Dow Jones con un 1.60%,...
El título puede sonar un poco optimista, pero en realidad no lo es. Muchos países están registrando registros de nuevos casos, incluso...
Hoy, estamos viendo un aumento masivo en los precios del gas en Europa. Este es el resultado de varios factores importantes. En primer lugar, cabe mencionar...
Canciller alemán Scholz: Alemania no puede obviar la posibilidad de una quinta ola de Coronavirus La 5 ola estará dominada...
No es un día fácil para los tenedores de acciones de compañías médicas involucradas en la producción de vacunas...
La apertura del martes de la sesión en Wall Street ha sido alcista, con los principales índices bursátiles recuperándose de...
EN 5 MINUTOS damos inicio a un seminario con Pablo Gil. Conéctate con nosotros ahora:
Crudo El crudo ha vuelto a zona de pérdidas a raíz de la preocupación ligada a la variante Omicron, así como a las...
El peso chileno alcanzó ayer un mínimo, cayendo a su nivel más bajo desde marzo de 2020 frente al USD. El movimiento se produjo en...
EN 5 MINUTOS iniciamos una nueva apertura de mercado americano. Ingresa en el siguiente video:
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 se frena en la resistencia de 15,415-15,440 pts Qatar Airways demanda a Airbus por defectos...
La lira turca inició ayer una notable reversión tendencial, tras el discurso de Erdogan. Éste anunció nuevas políticas...
Los índices americanos se desplomaron ayer tras el retraso en lo referente al plan de infraestructuras de EEUU. No obstante, los principales...
Los mercados europeos, arrancando al alza Datos de ventas al por menor en Canadá y Polonia El informe API de petróleo,...
Los mercados se centraron hoy en las preocupaciones sobre una nueva variante del cornavirus. Los Países Bajos entrarán en un bloqueo estricto...
Podemos observar una sólida volatilidad de la lira turca durante la última hora. TRY estaba disminuyendo al comienzo del día, pero...
Los principales índices bursátiles cayeron el lunes, ya que los inversores continuaron lidiando con el resurgimiento de casos de Covid impulsados...
La semana pasada estuvo marcada por la tan esperada reunión del FOMC, el par terminó por no salirse del rango. Echemos un vistazo más...
La apertura de una nueva semana de negociación en Wall Street trae caídas para todos los índices, que se están hundiendo después...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor