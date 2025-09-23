VISIÓN SEMANAL DE LOS MERCADOS
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La renta variable europea se desploma ante la decisiones de Estados Unidos y los bloqueos europeos DE30 tantea el soporte...
La variante Ómicron y la incertidumbre sobre su impacto a nivel sanitario y económico continúan siendo fuente de preocupación....
El mercado europeo arranca a la baja El retraso en el plan de infraestructuras de EEUU impacta sobre el sentimiento económico Holanda...
La retna variable en Asia ha cotizado a la baja en el arranque de la semana actual. Nikkei ha retrocedido un 2%, Kospi en torno al 1.8%, S&P/ASX...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Acciones tecnológicas bajo presión Las acciones de Oracle (ORCL.US) se desploman tras...
Las ventas de Ripple aumentaron drásticamente hasta 2021 Aumento del número de usuarios activos diarios a pesar del bajo volumen Aumento...
Los índices europeos cotizan a la baja DE30 testea los niveles previos al salto provocado por el FOMC Adidas (ADS.DE) anuncia...
Continúa el colapso de la lira turca. El Banco Central de la República de Turquía redujo ayer el tipo de recompra a una semana en...
Bitcoin permanece bajo presión. La principal criptomoneda rompió por debajo de la línea de tendencia alcista a medio plazo a principios...
Los mercados de valores europeos se abrirán a la baja Índice IFO alemán de diciembre Datos finales del IPC de noviembre...
Los índices estadounidenses cayeron ayer y borraron toda la subida posterior al FOMC. El S&P 500 cayó un 0,87%, el Nasdaq se desplomó...
Los principales índices europeos subieron bruscamente durante la sesión de hoy después de que el BCE anunciara el final de las adquisiciones...
Las acciones de Accenture (ACN.US) subieron en un punto más del 10% durante la sesión de hoy después de que la empresa de consultoría...
Desde hace algún tiempo, los bancos centrales de todo el mundo han cambiado la dirección de la política monetaria. Ahora, los cambios...
