US100 Post Reunión FED Diciembre 2021
Lo positivo La reunión de la FED mostró expectativas de un mercado laboral mucho mejor de lo que se pensaba, y a pesar de que se reduce...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza, sin embargo, los compradores no lograron mantener el impulso Conjunto mixto de datos económicos...
El PMI manufacturero de EE. UU. (Flash) disminuyó a 57,8 en diciembre desde 58,3 en noviembre, por debajo de las expectativas de los analistas de...
Comentarios del gobernador del Banco de Inglaterra después de la publicación de la decisión sobre las tasas de interés: -...
La producción industrial en los EEUU aumentó un 0,5% respecto al mes anterior en noviembre, aliviándose de un crecimiento revisado...
La temporada de resultados de Wall Street para el tercer trimestre de 2021 ya terminó y los inversores tienen una imagen completa de cómo...
El índice de referencia alemán sigue subiendo el jueves, pero ¿puede la tendencia alcista a corto plazo también ser confirmada...
El BCE dejó su tipo de interés de referencia sin cambios en el 0,00%, como se esperaba. El banco central anunció una reducción...
El Banco de Inglaterra anunció una decisión de política monetaria a las 13:00h. La decisión se siguió de cerca, ya que...
El Banco Central de la República de Turquía anunció una decisión de política monetaria a las 12:00h . CBRT decidió...
Hay numerosos anuncios de política monetaria del banco central programados para hoy, pero el del Banco de Inglaterra a las 13:00h será...
Los índices europeos suben tras las subidas en Wall Street ayer DE30 prueba la zona de resistencia en 15,725 ptos. La australiana...
El Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo anunciarán sus decisiones de política monetaria hoy a las 13:00h y 13:45h, respectivamente....
Los índices Flash PMI de diciembre de Francia y Alemania se publicaron a las 9:15h y a las 9:30h, respectivamente. Los índices de fabricación...
Los índices europeos se abrirán al alza PMI flash de diciembre de Europa y Estados Unidos Decisión de tipos de SNB,...
A pesar de que la decisión del FOMC de ayer fue bastante agresiva, los índices estadounidenses experimentaron una reversión masiva...
