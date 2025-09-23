Resumen diario: las acciones estadounidenses se recuperan tras el anuncio del FOMC
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy con ánimos mixtos: el DAX de Alemania y el CAC de Francia subieron un 0,2% y un 0,5%...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La rueda de prensa del presidente de la FED, Jerome Powell, acaba de finalizar y estuvo en línea con las expectativas del mercado. Aquí...
No solo están doblando el tapering. La mediana de los consejeros espera 3 alzas durante 2022 y otras 3 en 2023. Esto es más de lo que el...
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) acaba de anunciar su última decisión de política monetaria. El banco central de...
Arranca el seminario especial 2 IDEAS de INVERSIÓN para 2022 junto a Luis García (Gestor en MAPFRE AM Behavioral Fund) y Darío...
Las acciones de Vir Biotechnology (VIR.US) se disparan más del 14.0% después de que el fabricante de medicamentos anunciara que los datos...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja Ventas minoristas muy por debajo de las previsiones Decisión de política de la Fed...
El informe del Departamento de Energía de EEUU no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado del petróleo. Los inventarios...
Los inversores están esperando la decisión del FOMC programada para las 7:00 pm GMT. Se espera que la volatilidad aumente en muchos mercados....
El comercio minorista de EE. UU. aumentó un 0,3% respecto al mes anterior en noviembre después de subir un 1,8% en octubre y muy por debajo...
EN 5 MINUTOS iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil. Conéctate aquí:
Los datos de ventas minoristas de EEUU de noviembre se publicaron a la 14:30h. El informe resultó ser más débil de lo esperado,...
EN MINUTOS, comienza tu mañana ocn una nueva apertura de mercado. Conéctate con nosotros aquí:
Comercio de los mercados europeos mixto DE30 prueba el promedio móvil de 200 horas Daimler pagará bonificaciones en 2021...
La Fed concluirá hoy una "reunión del año" Se espera una reducción más rápida y sugerencias...
La Reserva Federal anunciará la última decisión de política monetaria hoy a las 20:00h. La decisión de acelerar el ritmo...
Los mercados europeos se abrirán planos Decisión de política de la Fed por la noche Las ventas minoristas de EEUU esperan...
Los índices estadounidenses cayeron ayer, pero lograron cerrar los mínimos diarios. El S&P 500 cayó un 0,75%, el Dow Jones...
Animos mixtos en Europa Wall Street se adelanta a la reunión de la FED Los metales preciosos se vieron afectados después de...
