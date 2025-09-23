BREAKING: US100 pierde un 2%
Los principales índices bursátiles estadounidenses comenzaron a cotizar hoy por debajo del cierre de ayer. A pesar de un intento de rebote...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Las acciones de Beyond Meat (BYND.US) subieron más del 7,0% durante la sesión de hoy después de que Piper Sandler mejorara su postura...
Credit Agricole ha publicado una recomendación en el par de Divisas AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par en...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Las acciones estadounidenses han abierto a la baja La inflación del IPP de EE. UU. aumenta por encima de lo esperado Estudios recientes revelan...
Por la tarde podemos observar una clara liquidación en el mercado de metales preciosos, que se aceleró tras la publicación del...
Petróleo: El petróleo está tratando de recuperar las pérdidas recientes, pero el precio sigue consolidándose cerca...
Los índices europeos borran las subidas iniciales DE30 prueba soporte en 15,600 pts BMW comenzará la producción...
El 15 de diciembre la #FED dará una de las conferencias de prensa más esperadas por los inversores. Hace tan solo un mes que se anunció...
La reunión del FOMC es uno de los principales eventos de la semana. El banco central de EEUU anunciará su próxima decisión...
Los índices intentan recuperarse tras la caída de ayer Datos del PPI de EEUU, Informe de inventarios de petróleo API Los...
Las principales criptomonedas, así como las monedas alternativas, se han negociado a la baja últimamente. La liquidación se intensificó...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer a la baja mientras los inversores se preparan para un posible endurecimiento de la...
A pesar del inicio positivo de la sesión europea, los principales índices cerraron a la baja, el DAX alemán perdió un 0,05%,...
El inicio de semana en Wall Street comienza plano. Actualmente, todos los índices que representan la condición de la economía estadounidense...
Harley Davidson (HOG.US), la reconocida marca de fabricantes de motocicletas de los Estados Unidos, está ganando hasta un 10% en las operaciones...
