EURUSD permanece estancado en un rango
Durante la semana pasada, el par EURSD se ha mantenido estancado entre el rango 1,13568-1,12602. Sin embargo, esta semana podría ser especialmente...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La moneda turca está teniendo hoy otra sesión altamente volátil. El USDTRY inició una nueva semana con una brecha de precios...
Los mercados de valores europeos cotizan al alza DE30 probó 15.800 pts pero no logró superar SAP sube después de...
El USDCAD cotiza al alza hoy, gracias a la fortaleza del dólar estadounidense. Sin embargo, eso no significa que el dólar canadiense pueda...
Los mercados europeos se abrirán al alza hoy El gobernador del BoC hará su anuncio de política esta tarde FOMC,...
Las acciones en Asia cotizaron mayormente al alza al comienzo de una nueva semana. El Nikkei ganó un 0,76%, el S & P / ASX 200 subió...
La Reserva Federal, el BCE, el BoJ y el Banco de Inglaterra anunciarán la política monetaria la próxima semana. Cada banco central...
El informe preliminar de la Universidad de Michigan ha reflejado una mejora en el sentimiento económico generalizado. Este índice ha crecido...
Los índices americanos han arrancado la sesión de hoy con ganancias, pese a los elevados niveles de inflación. El dato de IPC ha cumplido...
El IPC estadounidense de noviembre, ampliamente observada, acaba de ser publicada. La inflación general, como se esperaba, subió a 6,8% interanual...
El dólar se aprecia antes de la publicación de datos clave de la economía estadounidense. Se espera que la inflación del IPC...
El esperado dato de IPC de EEUU a cierre de noviembre ha sido publicado esta tarde. La cifra principal ha ascendido al 6.8% en este período, por...
Los mercados bursátiles europeos abrieron a la baja Tasa de inflación alemana más alta desde 1992 Las acciones de Daimler (DAI.DE)...
Los futuros del crudo WTI cayeron bruscamente ayer, ya que los operadores reevaluaron las perspectivas de la demanda tras las recientes noticias mixtas...
