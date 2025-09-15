El Dax 40 extiende las subidas 📈
El sentimiento en las bolsas europeas es mixto, pero los movimientos de precios se mantienen dentro de un rango bastante estrecho: el mercado del Reino...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El presidente Donald Trump anunció ayer que los nuevos acuerdos comerciales podrían revelarse en un plazo de una a tres semanas. Estados...
Debido al día festivo en la mayoría de los mercados asiáticos y en el Reino Unido, se espera que la sesión bursátil...
Informe de inflación en Suiza IPC: real: 0,0% intermensual. Pronóstico: 0,2% intermensual. Anterior: 0,0%. IPC: real:...
Un sólido informe de nóminas no agrícolas (NFPs) y los preparativos para las negociaciones comerciales entre China y EE. UU. generaron...
Wall Street cierra la semana con fuertes alzas tras sólidos datos de empleo en EE. UU. y señales de posibles negociaciones comerciales...
Pekín está considerando ofrecer cooperación en el control de los productos químicos relacionados con el fentanilo como una...
El evento clave de la próxima semana será la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés en Estados Unidos. No...
Los índices en Wall Street abren la sesión con entusiasmo, registrando ganancias del 1,30% al 1,60%. Esta vez, el impulso alcista proviene...
Claves del mercado cambiario y externo El dólar en Chile se ubica en 939 pesos, apoyado por datos sólidos de empleo en EE. UU. y una recuperación...
Estados Unidos - Datos de empleo de abril: Nóminas no agrícolas: datos reales: 177.000; pronóstico: 138.000; datos anteriores:...
La última sesión bursátil de la primera semana de cada mes trae consigo la publicación de datos cruciales del mercado laboral...
IPC interanual flash real de la eurozona: 2,2 % (previsión: 2,1 %, anterior: 2,2 %) Intermensual: 0,6 % frente al 0,5 % previsto y el 0,6...
El Russell 2000 muestra fortaleza a nivel técnico y fundamental. Con el RSI en divergencia alcista (marcando máximos más altos) y...
La mayoría de los países reportaron cifras del PMI manufacturero mejores de lo esperado, lo que contribuyó a que, en general, superaran...
Los mercados europeos muestran un rendimiento mixto con una tendencia positiva. El índice de volatilidad VSTOXX bajó un 2,55% hasta...
El Nasdaq 100, se anota leves subidas en el mercado de futuros tras los resultados dispares del jueves de los gigantes tecnológicos. La confianza...
