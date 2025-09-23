Resumen de la mañana
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,31%, el Dow Jones añadió...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,31%, el Dow Jones añadió...
Nuevo análisis de XTB. El Café cotiza actualmente en máximos de los últimos 10 años y se acerca a su pico máximo...
Los inventarios de crudo de EE. UU. Se han mantenido muy estables recientemente, lo que también se debe a la estacionalidad de fin de año....
NATGAS Let’s start today’s analysis with NATGAS. The commodity has slumped recently because meteorologists believe that the current month...
Pfizer (PFE.US) and BioNTech (BNTX.US) released upbeat news regarding vaccine Los índices principales subieron bruscamente el miércoles...
Los mercados bursátiles europeos abrieron de forma mixta DAX oscila entre ganancias y pérdidas Las acciones de HelloFresh (HFG.DE)...
La apertura de los mercados en los EE. UU. Muestra una desaceleración en el ciclo de 2 días de rallies, a pesar del anuncio positivo de Pfizer...
Como era de esperar, el Banco dejó el tipo de interés en el 0,25%, aunque cabe recordar que el BoC fue uno de los primeros bancos en iniciar...
Hoy, los operadores estarán atentos a la reunión del BoC, buscando algunas pistas sobre los próximos pasos de la autoridad monetaria...
Nuevo análisis de XTB. En este breve video te explicamos por que la logística en el sector energético es el que menos riesgos tiene...
El sector de tecnología en general se recuperó fuertemente detrás de los fabricantes de semiconductores, con el índice de semiconductores...
La empresa de biotecnología Novavax (NVAX.US) ha subido más de un 20% durante la sesión de negociación de ayer en Wall Street,...
Las criptomonedas son una clase de activos cada vez más importante que ha ganado una gran popularidad en los últimos meses. Las preocupaciones...
Los mercados europeos se abrirán ligeramente a la baja Decisión de tipos de interés del Banco de Canadá Informe...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 2,07%, el Dow Jones un 1,40% y el...
Wall Street aumenta sus ganancias gracias a la desaparición de las preocupaciones sobre Omicron US500 mantiene soporte en 61,8 en...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
EN 5 MINUTOS damos inicio a un seminario importante sobre criptomonedas. Conéctate con nosotros:
Consideraciones previas Las acciones de Alibaba (BABA.US) se cotizan ahora aproximadamente al mismo nivel de valoración que durante...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor