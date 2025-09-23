Resumen de materias primas: petróleo, gas natural, café, soja
Petróleo: Las preocupaciones sobre el omicron parecen tener cada vez menos impacto en la demanda. Goldman Sachs indicó anteriormente...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Desde el comienzo de la sesión de hoy, hemos visto una clara aceleración de las subidas de los índices, especialmente en Europa. Vale...
Los mercados bursátiles europeos abrieron al alza La moral de los inversores alemanes por encima de las expectativas Las acciones de Delivery...
Las criptomonedas recibieron una paliza durante el fin de semana, sin embargo, Ethereum logró superar a Bitcoin y borrar la mayoría de las...
Los mercados europeos se abrirán al alza Índice ZEW alemán Informe API sobre inventarios de petróleo Los...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Los precios del gas en EEUU cayeron ayer debido a que los pronósticos de clima templado compensaron la demanda de calefacción y disiparon...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 1,17%, el Dow Jones ganó un...
Los precios de las acciones de Tesla (TSLA.US) están cayendo después de la noticia de que la SEC ha abierto una investigación sobre...
Wall Street comienza la semana con ganancias Los miedos de Omicron se alivian El fabricante de automóviles eléctricos Lucid (LCID.US)...
La sesión de hoy está demostrando ser relativamente tranquila, ya que el calendario económico está prácticamente vacío,...
La capitalización del mercado criptográfico cae por debajo de los 2,2 billones de dólares Precio de Bitcoin por debajo de 50.000$ El...
Los mercados bursátiles europeos abrieron al alza Los pedidos de fábrica alemanes cayeron drásticamente en octubre Deutsche...
El precio de DOGECOIN, como el resto del mercado de criptomonedas, ha tenido problemas desde la caída repentina del sábado. Si bien los operadores...
La sesión de hoy comienza de manera bastante positiva para el petróleo. Tenemos una gran brecha de precios alcista y el precio del WTI se...
Nuevo análisis de XTB. La nueva variante Omicron proveniente de Sudáfrica hace temblar los cimientos en la renta variable, y principalmente...
