Calendario económico: Situación de virus en foco
Los mercados europeos se abrirán al alza Discurso de Broadbent del BoE Datos de segundo nivel de EEUU y Europa Los...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Los mercados europeos se abrirán al alza Discurso de Broadbent del BoE Datos de segundo nivel de EEUU y Europa Los...
Las acciones de DocuSign (DOCU.US) cayeron un 40% durante la sesión del viernes después de que la compañía de software...
El enfoque principal del viernes fue el informe de empleos de noviembre, que reveló que la economía de EEUU agregó menos empleos...
La situación del virus y las expectativas antes de la reunión de la Fed de diciembre seguirán siendo temas clave en los mercados esta...
Los principales índices de Wall Street cayeron bruscamente el viernes, siendo el NASDAQ el de peor desempeño, luego de los comentarios agresivos...
Los futuros de EEUU se negocian ligeramente por encima de los precios de cierre del viernes En Asia prevalece un sentimiento mixto. El Nikkei...
El PMI de servicios de ISM para EEUU subió a 69,1 en noviembre desde 66,7 en el mes anterior, rompiendo un nuevo récord y superando...
Nuevo análsis de XTB. La nueva variante Ómicron hace saltar las alarmas en los mercados, intensificado después de que Moderna indicase...
Acciones estadounidenses mixtas Informe de las NFP muy por debajo de las expectativas Las acciones de Didi Global (DIDI.US) se eliminarán...
En minutos damos inicio al último seminario de la semana con Pablo Gil. Conéctate con nosotros ahora:
La economía de EE. UU. sumó inesperadamente solo 210 mil empleos en noviembre, en comparación con el aumento de 604 mil en octubre,...
El informe de nóminas no agrícolas de EEUU a las 14:30h es un macroevento clave del día. El mercado espera otro mes de crecimiento...
EN MINUTOS, damos inicio a una nueva apertura de mercado americano. Conéctate con nosotros:
Los mercados de valores europeos borran ganancias DE30 retrocede después de la prueba fallida de la media móvil de 200 sesiones Delivery...
El USDCAD es uno de los pares de divisas que estará más activo hoy. Los informes de empleo de noviembre tanto de Estados Unidos como de Canadá...
Los mercados europeos se abrirán al alza Datos de trabajos de Estados Unidos y Canadá Se espera que el ISM de servicios...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer al alza, borrando parte de la liquidación del miércoles. El S&P...
El petróleo ha reaccionado con fuerza a la noticia de que la OPEP + se adherirá a su plan de producción. Sin embargo, la declaración...
La renta variable europea cierra la sesión en rojo Los índices estadounidenses se recuperan La OPEP + aumentará la producción...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor