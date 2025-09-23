Las acciones de Snowflake SNOW.US suben un 14%
Las acciones de Snowflake (SNOW.US) aumentaron más del 14% durante la sesión de hoy después de que la compañía de datos...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El número de estadounidenses que buscaron beneficios por desempleo la semana pasada se disparó de nuevo a 222.000 desde un mínimo...
En minutos comenzamos con el seminario junto a Pablo Gil. Conéctate aquí:
Los últimos informes indican la continuación de la actual política OPEP + con respecto al aumento de la producción. Por lo...
El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo fue de 0,222 millones en la semana que finalizó el 27 de noviembre,...
La aparición de una nueva variante del coronavirus, Omicron, que se dice que es más transmisible y tiene síntomas más graves,...
El informe de las NFP de octubre se publicará el viernes a la 14:30h Powell dio un giro agresivo durante los testimonios del Congreso...
Los mercados europeos cotizan a la baja DE30 no logra romper por encima del 61,8% de retroceso Thyssenkrupp publica previsiones de márgenes...
La lira turca está atrayendo mucha atención últimamente, gracias a las travesuras del presidente turco. Erdogan continúa ejerciendo...
Los índices europeos se establecen para abrir a la baja Reunión OPEP + Ponentes alimentados por la noche Los futuros...
Los índices estadounidenses se desplomaron ayer con un impulso bajista en aumento después de que se informara del primer caso de Omicron...
La canciller Merkel renunciará a su cargo el jueves, pero hoy habló sobre las posibles medidas que debe tomar el actual gobierno. En su opinión,...
Las acciones de Ambarella (AMBA.US) se dispararon un 25% después de que el productor de semiconductores publicara resultados trimestrales mejores...
BofA ha publicado una recomendación en el par de divisas USDJPY . El Banco recomienda tomar una posició larga en el par en los siguientes...
La pandemia de coronavirus ha cambiado muchas cosas en el mundo. Desde la perspectiva del inversor, la volatilidad en los mercados financieros nunca ha...
El informe del Departamento de Energía de EEUU no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado del petróleo. Los inventarios...
Las acciones estadounidenses abren al alza Informe de ADP por encima de las expectativas Las acciones de Box (BOX.US) aumentan después de...
El PMI manufacturero de ISM para EEUU saltó a 61,1 en noviembre desde 60,8 en el mes anterior, rompiendo un nuevo récord y ligeramente...
EN MINUTOS damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil. Conéctate con nosotros ahora:
