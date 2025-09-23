📊APRENDE A INVERTIR EN DIRECTO📊
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
US100 Comencemos el análisis de hoy con el índice tecnológico de EEUU, Nasdaq-100 (US100). El índice se atascó en...
El informe de ADP sobre el cambio en el empleo en EEUU en noviembre se publicó a la 14:15h. Se esperaba que los datos mostraran un aumento...
Las acciones de Salesforce (CRM.US) se desplomaron más del 6% en el mercado previo a pesar de que la compañía registró sólidos...
Los mercados de valores europeos cotizan al alza DE30 defiende el límite inferior de la geometría del mercado Allianz presuntamente...
La lira turca ha estado en caída libre durante varios meses. El impulso bajista en el mercado TRY se intensificó esta semana cuando se hizo...
El GBPUSD se desplomó ayer tras los comentarios agresivos de Jerome Powell. El presidente de la Fed dijo que parece ser necesario un ritmo más...
Los mercados de valores europeos se preparan para abrir al alza Segundo día del testimonio de Powell en el Congreso Se espera que...
Los índices estadounidenses se desplomaron ayer cuando Powell dijo que parece ser necesario un ritmo más rápido de reducción...
Las acciones europeas cayeron a mínimos de varias semanas Wall Street bajo presión tras el testimonio de Powell La FED discutirá...
Las acciones de SolarEdge Technologies (SEDG.US) cayeron más del 5% durante la sesión de hoy después de que Morgan Stanley rebajara la...
Las acciones estadounidenses abrieron a la baja El CEO de Moderna espera que las vacunas existentes sean menos efectivas contra Omicron Jerome...
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testifican ante el Congreso y sus comentarios provocan cierto...
El índice de confianza del consumidor del Conference Board de EEUU disminuyó a 109,5 en noviembre, desde el 113,8 del mes anterior y...
Petróleo: Los precios del petróleo cayeron drásticamente en medio de la aparición de una nueva cepa de coronavirus, que...
