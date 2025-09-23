DE30 recupera los 15.000 pts
Los mercados europeos cotizan a la baja DE30 vuelve a subir por encima de los 15.000 ptos. Las acciones relacionadas con los...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El director ejecutivo de Moderna dijo durante la sesión asiática de hoy que es probable que las vacunas disponibles actualmente se vuelvan...
La nueva variante del coronavirus, Omicron, envió ondas de choque a los mercados financieros mundiales el viernes. Si bien los activos de riesgo...
Los índices europeos se abrirán a la baja por renovados temores de virus Jerome Powell testificará en el Congreso a...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 1,32%, el Dow Jones subió un...
El precio de las acciones de Twitter (TWTR.US) subió más del 12.0% en la precomercialización a raíz de los informes de que...
Credit Agricole ha publicado una recomendación en el par de divisas EURGBP . El Banco recomienda tomar posiciones largas en el par en los siguientes...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Las acciones estadounidenses abrieron al alza Los miedos a Omicron se reducen Las acciones de Moderna (MRNA.US) suben ante las noticias de las...
Los precios de NATGAS cayeron hoy más de un 10% debido a la aparición de nuevas previsiones meteorológicas, según las cuales...
El precio de Bitcoin tiene como objetivo volver a probar el nivel psicológico de $ 60,000 El número de direcciones únicas...
La tasa de inflación anual en Alemania subió a 5,2% interanual en noviembre, la más alta desde agosto de 1993 desde el 4,5% interanual...
EN MINUTOS, damos inicio a una nueva apertura de mercado americano. Conéctate con nosotros:
Los índices europeos se recuperan ligeramente tras la liquidación del viernes DE30 detiene el avance después de la...
El par EUR USD se ha estado negociando a la baja recientemente. Sin embargo, en la sesión del viernes el par logró alcanzar el objetivo...
Las acciones de Uber (UBER.US) cayeron más del 5.0% durante la sesión del viernes, ya que la aparición de una nueva cepa de COVID-19...
Los activos de riesgo se están recuperando hoy tras una venta masiva el viernes. Los índices europeos y los futuros de EEUU cotizan...
El virus está una vez más en la cima de la agenda tras la venta masiva en las bolsas de valores el viernes. Los inversores temen que variantes...
Se espera que los mercados europeos abran al alza Lecturas flash de inflación de España y Alemania Discursos de los presidentes...
