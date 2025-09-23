Resumen de la mañana
Los estados de ánimo mejoraron al comienzo de una nueva semana, ya que se dice que la nueva variante del coronavirus, Omicron, solo causa síntomas...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Los estados de ánimo mejoraron al comienzo de una nueva semana, ya que se dice que la nueva variante del coronavirus, Omicron, solo causa síntomas...
El crudo WTI cae más de un 12% por debajo de los 70 dólares por barril, el nivel más bajo desde septiembre, ya que la nueva cepa de...
No te pierdas nuestra revisión semanal de los lunes a las 8:30 horas. En este seminario en directo desgranamos con detalle los eventos que han tenido...
Nuevos informes sobre la cepa sudafricana del coronavirus: Los estudios sobre la eficacia de las vacunas actuales de Pfizer deberían estar...
Las acciones estadounidenses se desploman La sesión de Wall Street finalizará a las 6:00 pm. Las acciones de los fabricantes de medicamentos...
En minutos damos inicio al último seminario de la semana con Pablo Gil. Conéctate con nosotros ahora:
La nueva variante sudafricana del coronavirus está sacudiendo el mercado. Más importante aún, no es difícil debido al número...
La noticia de otra variante de Covid más peligrosa tomó a los mercados por sorpresa hoy. Los activos de riesgo como las acciones o las materias...
EN MINUTOS, damos inicio a una nueva apertura de mercado americano. Conéctate con nosotros:
Durante la sesión de hoy, podemos observar un claro sentimiento de riesgo también en el mercado de las criptomonedas. Ninguna información...
Los mercados bursátiles europeos se hunden ante los nuevos temores de virus DE30 rebota 200 puntos en mínimos diarios Airbus...
Los mercados financieros mundiales se ven sacudidos por los temores sobre una nueva variante del coronavirus de Sudáfrica. Se dice que la variante...
Los activos de riesgo se hunden hoy, ya que los inversores están preocupados por una nueva variante del coronavirus en Sudáfrica. Se dice...
Nuevas abolladuras de variante de virus ponen en riesgo los estados de ánimo Los futuros de DAX apuntan a una brecha bajista de más...
El sentimiento de riesgo se deterioró durante la sesión asiática a medida que los mercados se preocuparon por una nueva variante...
Las principales criptomonedas suben Los mercados estadounidenses están cerrados por Acción de Gracias Menor volatilidad en el mercado...
El dólar neozelandés se debilitó frente al dólar estadounidense recientemente después de que el Banco de la Reserva...
Las acciones de Remy Cointreau (RCO.FR) subieron más del 11% durante la sesión de hoy después de que el grupo francés de bebidas...
La publicación de datos recientes, los comentarios de los banqueros centrales y, finalmente, la reelección de Powell como presidente de la...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor