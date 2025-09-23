Top 3 gráficos de la semana: ORO, US100, DE30
ORO Comencemos el análisis de hoy con el mercado del oro. El precio no logró superar el área de resistencia en 1.870$ y los vendedores...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
ORO Comencemos el análisis de hoy con el mercado del oro. El precio no logró superar el área de resistencia en 1.870$ y los vendedores...
Se acaban de publicar las actas de la última reunión del BCE. Como era de esperar, el Acta del BCE no presentó ninguna información...
EN MINUTOS, damos inicio a una nueva apertura de mercado americano. Conéctate con nosotros:
Los mercados de valores europeos cotizan al alza DE30 intenta volver a subir por encima del 23,6% de retroceso Daimler y BMW dan la bienvenida...
Los mercados estadounidenses están cerrados hoy, ya que Estados Unidos celebra la festividad de Acción de Gracias. Incapaces de negociar...
Los mercados europeos se abrirán al alza Los mercados estadounidenses están cerrados por Acción de Gracias Actas...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,23%, el Nasdaq subió un 0,44%...
Se acaban de publicar las actas de la reunión del FOMC que tuvo lugar en noviembre. La publicación no trajo mucha sorpresa. Las Actas del...
Las acciones de GAP (GPS.US) cayeron más del 20% durante la sesión de ayer después de que el minorista de ropa publicara cifras trimestrales...
El número de ciudadanos estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo cayó en la semana que terminó el 20 de noviembre...
Estados de ánimo mixtos en Europa Las solicitudes de desempleo en EE. UU. alcanzaron el mínimo de cinco décadas Las actas del...
El informe del Departamento de Energía de Estados Unidos provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo. Los inventarios de...
❗La nueva coalición en Alemania rechaza la propuesta de Merkel de introducir una nueva cuarentena Recientemente apareció información...
Las acciones estadounidenses comenzaron la sesión durante el aumento de los rendimientos de los bonos Las prestaciones de desempleo alcanzaron...
Los precios subyacentes del PCE en los EEUU, que excluyen los alimentos y la energía, aumentaron hasta un 0,4% mes a mes en octubre, tras un aumento...
EN MINUTOS damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil. Conéctate con nosotros ahora:
La economía de EEUU creció un 2,1% anualizado intertrimestral en el tercer trimestre de 2021, un poco más del 2% en la estimación...
Estados Unidos celebrará el festivo de Acción de Gracias este jueves y tendrá un impacto en el horario de negociación...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor