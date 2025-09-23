¿Estamos ante una nueva crisis del petróleo?
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Las acciones de Zoom Video cayeron casi un 15% el martes Resultados del tercer trimestre fiscal ligeramente mejores de lo esperado Ralentización...
Wall Street terminó mixto el martes, con el Nasdaq (US100) cerrando a la baja por segunda sesión consecutiva, ya que el aumento de los rendimientos...
Los mercados europeos cotizan ligeramente al alza DE30 intenta romper por debajo del soporte en 15.940 Draegerwerk se desploma ante una...
Russell 2000 (US2000) y Nasdaq-100 (US100) se han quedado rezagados respecto al S&P 500 (US500) y Dow Jones (US30) después de que el presidente...
Los índices europeos se abrirán al alza Volcado de datos de EEUU antes del Día de Acción de Gracias Minutos...
Los índices estadounidenses terminaron la negociación de ayer mixta: el S&P 500 ganó un 0,17%, el Dow Jones añadió...
Las acciones de Best Buy (BBY.US) se desplomaron más del 15.0% durante la sesión de ayer, a pesar de que el minorista de productos electrónicos...
La plata extendió las pérdidas por debajo del nivel psicológico clave de $ 24.00 por onza el martes, el nivel más bajo desde...
El PMI manufacturero de EEUU (Flash) aumentó a 59,1 en noviembre desde 58,4 en octubre, ligeramente por encima de las expectativas de los analistas...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación en el par de divisas EURCAD. El Banco recomienda tomar posiciones cortas en el par en los...
Las encuestas del PMI de EE. UU. de noviembre mostraron datos mixtos El índice de servicios de EE. UU. cae a su nivel más bajo en dos...
Las acciones estadounidenses abrieron mixtas Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años subieron por encima del 1,64% Estados...
Los precios del petróleo se dispararon esta tarde. El movimiento alcista se inició después de que la Casa Blanca anunciara oficialmente...
La lira turca se desplomó casi un 19% durante la sesión de hoy después de que el presidente Erdogan defendiera los continuos recortes...
Biden nomina a Powell para mantener la presidencia de la Fed Selección más "Hawkish" que Brainard Potencial para...
El precio del café, al igual que otros productos básicos, se ha disparado en los últimos meses. Sobre una base anual, los precios...
Petróleo Los precios del petróleo retrocedieron a medida que los mercados comienzan a cotizar en una posible liberación coordinada...
