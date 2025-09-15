Las acciones de Amazon se desplomaron tras sus resultados📉
Las acciones de Amazon (AMZN.US) bajaron un 4% tras el cierre del mercado, a pesar de superar las estimaciones de beneficios del primer trimestre de 2025....
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El calendario económico de hoy incluye datos clave de inflación de la eurozona y el crucial informe de nóminas no agrícolas...
El sentimiento inversor es positivo en este viernes. Los mercados asiáticos se recuperan ante la apertura de China a las negociaciones comerciales....
Microsoft ha presentado sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del año fiscal 2025, superando ampliamente las previsiones...
Ventas moderadas y fuerte caída en beneficios en medio del ambicioso plan Back to Starbucks Starbucks (SBUX.US) presentó resultados financieros...
Las acciones en EE. UU. caen ante contracción inesperada del PIB, con el S&P 500 retrocediendo un 1,09 %, el Dow Jones un 0,85 % y el...
El tipo de cambio en México registra una jornada de presión al alza, con el dólar apreciándose un 0.3 % frente al peso mexicano,...
Los precios del petróleo han caído a su nivel más bajo en cuatro años, con el crudo West Texas Intermediate (WTI) registrando...
En 2025, el mercado estadounidense se mueve entre datos económicos deteriorados y una narrativa política cada vez más dominante. Donald...
Las acciones de Super Micro Computer se desplomaron tras unos resultados preliminares del tercer trimestre por debajo de las expectativas. Las acciones...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 El PIB trimestral se esperaba un aumento del 0.3 cuando las expectativas eran conservadoras,...
Hoy, el par EURUSD cotiza en torno a los 1.1395–1.1400, registrando una baja moderada del 0,10%. El par ha subido un 5,10% en lo que va de abril,...
El tipo de cambio en Chile inició la jornada con un sesgo alcista, influenciado por un entorno de mayor aversión al riesgo global y por factores...
Estados Unidos – Datos del PIB: PIB (T1): Actual: -0,3% Trimestre a Trimestre Previsión: +0,2% Trimestre a...
Estados Unidos – Datos de empleo de abril: Cambio en el empleo no agrícola ADP: Actual: +62.000 Previsión:...
13:00 BST, Alemania – Datos de inflación de abril: IPCA alemán (HICP): Mensual (MoM): +0.5% (previsión:...
