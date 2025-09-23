Gráfico del día - NZDUSD
El dólar de Nueva Zelanda ha tenido un desempeño sólido entre las monedas del G10 en los últimos tiempos. Sin embargo, el dólar...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
El dólar de Nueva Zelanda ha tenido un desempeño sólido entre las monedas del G10 en los últimos tiempos. Sin embargo, el dólar...
El miembro de la FED, Richard Clarida, opina que en diciembre el banco central debería considerar acelerar el ritmo del proceso de tapering. Al...
Las acciones de Workday (WDAY.US) cayeron más de un 7% al comienzo de la sesión del viernes antes de borrar algunas pérdidas por la...
Waller, que es miembro permanente con derecho a voto en el FOMC, tiene una voz importante cuando se trata de posibles cambios en la política monetaria....
La pandemia de coronavirus resurgió como una gran fuente de riesgos en el mercado después de que los países europeos comenzaran a...
Los mercados europeos abren ligeramente al alza El nuevo presidente de la Fed aún no se ha anunciado Informe de resultados de Zoom...
Las acciones en Asia cotizaron mayormente al alza al comienzo de una nueva semana. El Nikkei ganó un 0,1%, el Kospi subió un 1,4% y los...
No te pierdas nuestra revisión semanal de los lunes a las 8:30 horas. En este seminario en directo desgranamos con detalle los eventos que han tenido...
No te pierdas la última ponencia del XTB OPPORTUNITIES junto a Felipe Sepúlveda, quien nos estará mostrando las mejores alternativas...
La inflación a impactado en gran medida a las divisas latinoamericanas. Participa de la ponencia de José Raúl Godoy y conoce las perspectivas...
Las criptomonedas han sido los instrumentos estrellas de los últimos tiempos y han cambiado la forma en que muchos inversionistas realizan sus operaciones....
Continuamos con la segunda ponencia del XTB OPPORTUNITIES. No te pierdas la presentación de Pablo Gil y su explicación sobre las burbujas...
Ha llegado el momento. En minutos daremos inicio al evento XTB OPPORTUNITIES
Acciones estadounidenses abiertas mixtas Los temores de bloqueo pesan sobre la confianza del mercado Las acciones de Foot Locker (FL.US) se desplomaron...
Poco después del inicio de la sesión de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, como se esperaba, adoptó el plan de impuestos...
En 5 minutos damos inicio al último seminario de la semana con Pablo Gil. Conéctate con nosotros ahora:
Los datos de ventas minoristas de Canadá para septiembre se publicaron a la 14:30h (España). El informe resultó ser mejor de lo esperado...
Los mercados europeos caen por las noticias de bloqueo DE30 alcanza mínimo diario cerca de 16,140 pts HelloFresh sube, Lufthansa...
Los índices europeos y los futuros de EEUU retroceden después de que Austria decidiera imponer un cierre a nivel nacional, a partir...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor