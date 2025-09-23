Gráfico del día - Bitcoin
Las criptomonedas luchan por romper una racha de pérdidas de 10 días. Bitcoin cayó por debajo de 55.000$ durante la sesión...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Las criptomonedas luchan por romper una racha de pérdidas de 10 días. Bitcoin cayó por debajo de 55.000$ durante la sesión...
Ayer, las acciones de Cisco (CSCO.US) caen más de un 8,0% después de que la compañía de hardware de redes informara ingresos...
Los mercados europeos se preparan para una mayor apertura La votación sobre el plan de estímulo de $ 1,9 podría celebrarse...
El S&P 500 y el Nasdaq registraron cierres récord ayer, ganando un 0,38% y un 0,45% respectivamente. Dow Jones cayó un 0,17% mientras...
Ánimo bajista en Europa S&P y Nasdaq borran caídas iniciales Criptomonedas bajo presión vendedora Las acciones...
Los máximos históricos recientes en el mercado de las criptomonedas se establecieron en torno al10 de noviembre. Bitcoin alcanzó el...
La renta variable arranca la sesión con tono mixto La cifra de solicitudes de prestaciones por desempleo cae menos de lo esperado Los...
La tercera propuesta de inversión corrió a cargo del Estratega Jefe de XTB, Pablo Gil. Recibido con aplausos en el auditorio, nos mostró...
En las últimas dos semanas, el café ha reanudado su tendencia alcista, luego de que el precio del árabe superara el nivel de 200 centavos...
ESTAMOS EN VIVO con Pablo Gil. Conéctate aquí:
El índice de referencia alemán reaccionó a un nivel importante de Fibonacci después de la toma de beneficios a corto plazo. D1 El...
El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo fue de 0,268 millones en la semana que finalizó el 13 de noviembre,...
El ADR de Alibaba Group (BABA.US) cayó más de un 5% en el mercado previo después de que el gigante chino del comercio electrónico...
Rivian Automotive salió a bolsa el 10 de noviembre Las acciones ganaron un 120% durante los primeros 5 días antes de caer...
EN MINUTOS, damos inicio a una nueva apertura de mercado americano. Conéctate con nosotros:
El Banco Central de la República de Turquía anunció la última decisión de política monetaria a las 11:00 am GMT....
Negociación de acciones europeas mixto DE30 detuvo el retroceso en la geometría del mercado local Continental cae tras destituir...
La compañía que presentó Alejandro Estebaranz, Presidente y Director de Inversiones del Fondo True Value, fue una REIT, una SOCIMI...
La decisión de tipos del Banco Central de la República de Turquía es el evento más interesante de hoy para los operadores de...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor