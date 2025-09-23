Calendario económico: decisión de tipos del CBRT, discursos de la Fed
Los mercados europeos abren planos Se espera que CBRT reduzca los tipos 4 discursos de la Fed programados Los mercados de futuros...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,26%, el Dow Jones bajó un 0,58% y...
Las acciones europeas cerca de máximos históricos Las acciones estadounidenses cayeron levemente en medio de preocupaciones por la inflación Según...
La publicación del informe de la EIA de hoy no afectó significativamente el mercado del petróleo crudo, pero el precio bajó...
Las acciones de Roku (ROKU.US) cayeron casi un 10% durante la sesión de hoy después de que MoffettNathanson rebajó la calificación...
El pasado sábado 13 de noviembre tuvo lugar el XTB Opportunities, que brindó la oportunidad tanto a clientes como no clientes de disfrutar...
NATGAS Comencemos el análisis de hoy con los Natgas. Al observar el intervalo H4, se puede ver que el precio de esta materia prima rebotó...
El informe del Departamento de Energía de EEUU no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado del petróleo. Los inventarios...
Las acciones de EE. UU. abrieron ligeramente a la baja Los resultados trimestrales de Lowe's (LOW.US) y Target (TGT.US) superaron las...
EN MINUTOS damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil. Conéctate con nosotros ahora:
La tasa de inflación anual en Canadá subió a 4,7% en octubre desde 4,4% en septiembre y en comparación con las previsiones...
Los precios del maíz subieron la semana pasada cerca del máximo local anterior después de que el Departamento de Agricultura de EE....
En 5 minutos damos inicio a un nuevo seminario de apertura de mercado americano. Conéctate con nosotros:
Los índices bursátiles europeos operan mixtos DE30 alcanza un nuevo máximo histórico cerca de 16,280 ptos. Siemens...
Últimamente, los inversores se han interesado por los metales preciosos. El oro cotiza un 7% más en lo que va del trimestre, mientras que...
Se espera que los mercados europeos abran planos IPC canadiense de octubre, discursos de miembros de la Fed NVIDIA informará ganancias...
Los índices de Wall Street subieron ayer. El S&P 500 ganó un 0.39% y recuperó un área de 4.700 pts. Dow Jones sumó...
Las ventas minoristas aumentan un 1,7% en octubre Las ventas minoristas (base) se aceleran un 1,6% Ayer, las ventas minoristas en EEUU aumentaron...
Las acciones de Rivian (RIVN.US) subieron más del 50% desde el debut bursátil de la compañía el miércoles, ya que más...
