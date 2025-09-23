El oro está a medio camino de máximos históricos
El precio del oro rompió ayer una importante zona de resistencia de 1.833$, después de una impresión alta de la inflación estadounidense...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La mayoría de los índices europeos abrieron a la baja, pero después de dos horas de negociación están mejorando DE30...
DOGECOIN ha estado operando en un rango de precios estrecho durante algún tiempo. A pesar de un gran repunte de Bitcoin desde septiembre, Dogecoin...
Se espera que los mercados europeos abran mixtos Día de los Veteranos en los EEUU: Los mercados de valores de EEUU estarán abiertos;...
La inflación en niveles no vistos desde 1990 han provocado la mayor corrección en las acciones estadounidenses en un mes. Nasdaq...
La inflación del IPC de EE. UU. aumenta en octubre EURUSD por debajo de 1.15 Oro testea la resistencia en $ 1860 Bitcoin en nuevo...
• Las acciones de Rivian Automotive Inc (RIVN.US) disponibles en XTB • Una de las ofertas públicas (IPO) más esperadas de este...
Durante la sesión de hoy, el par EURUSD cayó a 1,1510 y estableció un nuevo mínimo histórico para el año. El...
Los precios al consumidor de EE. UU. registran el mayor aumento interanual desde 1990 Los costos de energía, vivienda y vehículos lideraron...
Las acciones estadounidenses abren a la baja Lectura del IPC de EE. UU. resulto ser la mas alta desde 1990 Las acciones de DoorDash (DASH.US) suben...
El informe del Departamento de Energía de EE. UU. No logró desencadenar grandes movimientos en el mercado del petróleo. Los inventarios...
42.9 Mn de Euros de ingresos, 22.2 Mn de Euros de beneficios netos y más de 38.000 nuevos Clientes. El Grupo XTB publica sus resultados financieros...
Una situación muy extraña en el mercado. La inflación en los EEUU supera el 6%, lo que aumenta las posibilidades de nuevas acciones...
US100 Comencemos el análisis de hoy con el índice tecnológico estadounidense: Nasdaq-100 (US100). Al observar el intervalo H4,...
El IPC estadounidense de octubre, ampliamente esperado, se acaba de publicar y mostró una aceleración masiva en el crecimiento de los precios,...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron casi un 12% el martes, la mayor caída en un solo día desde marzo. Combinado con la caída del...
