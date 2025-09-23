DE30 se recupera tras el test en los 16.000 pts
Comercio de acciones europeas mixto DE30 cae por debajo de 16.000 pts pero vuelve a subir más tarde Resultados de Adidas, Infineon...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Comercio de acciones europeas mixto DE30 cae por debajo de 16.000 pts pero vuelve a subir más tarde Resultados de Adidas, Infineon...
Los índices de Wall Street rompieron una racha ganadora ayer con el S&P 500 terminando a la baja por primera vez en 9 días. Nasdaq fue...
Se espera que los mercados europeos abran planos Datos del IPC de EEUU de octubre en el centro de atención Informes de ganancias...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer a la baja con el sector tecnológico presionado por una caída...
Se intensifica la caída de las acciones de Tesla El hermano de Elon Musk vendió $ 109 millones en acciones de Tesla la semana...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas EURCAD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
El precio de Litecoin sube casi un 20% durante la sesión de ayer y cotizó a un nivel no visto desde mayo de 2021, en medio de un repunte...
Las acciones estadounidenses abrieron mixtas PPI en línea con las expectativas del mercado Las acciones de GE (GE.US) subieron abruptamente...
Los precios al productor en los EEUU aumentaron a 8.6%% interanual en octubre desde 8.3% en el mes anterior y por debajo de las expectativas del mercado...
Oil Saudi Aramco aumentó los precios de todos los grados de crudo para entrega en diciembre a Asia. El aumento fue mayor de lo esperado y...
En 5 minutos iniciamos un nuevo seminario de apertura de mercado americano. Conéctate con nosotros:
Comercio de los mercados europeos mixto DE30 prueba el límite superior del rango a corto plazo Informes de resultados de Munich...
Las criptomonedas continúan su movimiento ascendente iniciado durante el fin de semana con Bitcoin alcanzando un nuevo máximo histórico...
Los mercados europeos abren ligeramente a la baja Datos de inflación del PPI de EE. UU. A la 1:30 pm GMT Discursos de los directores...
Los índices estadounidenses terminaron nuevamente de cotizar en nuevos niveles récord. El S&P 500 ganó un 0,09%, el Dow Jones...
La capitalización de mercado de Alphabet (GOOGL.US) superó temporalmente los 2 billones de dólares durante la sesión del lunes...
Las acciones de AMD (AMD.US) subieron un 10% durante la sesión de hoy tras la noticia de que Meta (antes conocida como Facebook) utilizará...
Citi ha publicado una recomendación en el par de Divisas AUDNZD. El Banco recomienda tomar posiciones cortas en el par en los siguientes...
La Fed de Nueva York publicó hoy un nuevo informe de inflación y crecimiento que muestra que las expectativas de inflación media se...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor