Criptos (boletín semanal): El Bitcoin se aproxima a máximos históricos; el mercado supera los 3 trillones de USD
El precio del Bitcoin asciende a los 66,000 USD y el Ethereum alcanza nuevos máximos históricos La tarifa de emisión de Ethereum...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Las acciones estadounidenses abren al alza La Cámara aprobó un proyecto de ley de infraestructura de 1 billon de $ Las acciones Tesla...
La temporada de resultados del 3T 2021 en Wall Street se acerca lentamente a su fin. Alrededor del 90% de los miembros del S&P 500 han publicado ya...
Las bolsas europeas, cotizando en tono mixto El índice DE30, fluctuando cerca de la media móvil a 100 sesiones y los...
La semana pasada cerró con resultados positivos para el USD. A lo largo de la misma, se sucedieron varios eventos reseñables, con la Fed...
Los futuros del índice tecnológico Nasdaq-100 (US100) cotizan a la baja al inicio de la sesión de hoy, lastrando al resto de índices...
La renta variable en Europa arranca al alza Hoy, ponencias de 6 mienbros de la Fed (Powell entre ellos) Resultados empresariales...
Los futuros de S&P 500 y Dow Jones apenas reflejan variaciones. Respecto a Nasdaq, ha registrado un pequeño repunte tras el tweet...
Con la reunión de la Reserva Federal y la publicación del informe NFP ya detrás de nosotros, uno podría esperar una semana...
EEUU agregó 531.000 puestos de trabajo el mes pasado La tasa de desempleo cae al 4,6% Los índices estadounidenses subieron...
Los índices del mercado de valores de EEUU y Europa se extienden al alza hoy. Los inversores ignoran por completo los datos actuales del...
Las acciones estadounidenses abren fuertemente al alza El informe de NFP superó las expectativas de los analistas Las acciones de Pfizer...
La economía de EEUU agregó 531.000 empleos en octubre, en comparación con el aumento de 194.000 en septiembre y por...
Los índices bursátiles en Europa y los futuros de EEUU cotizan al alza antes de la publicación de los datos de empleo de EEUU. Las...
Los índices europeos cotizan al alza DE30 continúa luchando en el área de 16,000 pts Varta se hunde tras el corte...
