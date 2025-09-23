💲 USD gana antes de la publicación del NFP
Los índices bursátiles en Europa y los futuros de EEUU cotizan al alza antes de la publicación de los datos de empleo de EEUU. Las...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Los índices bursátiles en Europa y los futuros de EEUU cotizan al alza antes de la publicación de los datos de empleo de EEUU. Las...
Los índices europeos cotizan al alza DE30 continúa luchando en el área de 16,000 pts Varta se hunde tras el corte...
El USDCAD es uno de los pares que se espera que se vuelva más volátil hoy a primera hora de la tarde. Los informes del mercado laboral de...
Los índices europeos se establecen para abrir a la baja Se espera que el informe de NFP muestre un aumento de 450.000 puestos de...
Las acciones de Moderna (MRNA.US) cayeron un 20% durante la sesión de ayer después de que el fabricante de vacunas publicara resultados trimestrales...
Las solicitudes semanales de desempleo cayeron al total más bajo de la era de la pandemia Las reclamaciones continuas se redujeron...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer de forma mixta. El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos...
El petróleo borró las ganancias iniciales después de que la OPEP + decidió mantener su actual aumento de producción...
El S&P 500 y el Nasdaq alcanzan un nuevo ATH Las solicitudes de desempleo cayeron más de lo esperado Las acciones de Roku (ROKU.US) cayeron...
La Administración de Información de Energía de EEUU informó hoy que los suministros domésticos de gas natural aumentaron...
El Banco Nacional Checo ha aumentado drásticamente su tipo de interés clave en un punto y cuarto a 2,75% desde 1,5%, para hacer frente a...
Estimados clientes Por motivos de agenda se suspende la Simulación de Trading en directo de hoy. Como siempre pueden acceder...
El índice de referencia alemán se está moviendo lateralmente el jueves. ¿Es inminente la toma de ganancias o hay un segundo...
El Banco de Inglaterra anunció una decisión de política monetaria a las 13:00. La decisión se siguió de cerca, ya que...
ualcomm (QCOM.US) es una de las acciones con mejor rendimiento en el mercado actual de EEUU el fabricante de semiconductores reportó un fuerte...
En minutos damos inicio a un nuevo seminario de apertura de mercado americano. Conéctate con nosotros aquí:
La #FED anunció oficialmente que comenzará el #Tapering , es decir, que irá reduciendo la compra de bonos soberanos e hipotecarios...
Los mercados de valores europeos cotizan al alza DE30 prueba un área de 16.000 pts Resultados de Brenntag, Siemens Healthineers,...
Está previsto que el Banco de Inglaterra anuncie su decisión de política monetaria hoy a las 13:00h. No hay un consenso claro...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor