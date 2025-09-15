El precio del oro cae antes de conocer los ADPs 🔔🔎
El informe de empleo de ADP se publicará hoy a las 14:15. El consenso del mercado apunta a una ligera disminución del empleo en el sector...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Informe del PIB de la Eurozona PIB (T1): real: 1,2% interanual. Pronóstico: 1,0% interanual. Anterior: 1,2%. PIB (T1): real: 0,4% intertrimestral....
Informe preliminar de inflación en Francia IPCA francés: real: 0,6% intermensual; previsión: 0,3% intermensual; anterior: 0,2%...
Hoy recibiremos varios informes macroeconómicos interesantes de EE. UU. Entre ellos, el informe de inflación PCE, el informe preliminar del...
Ventas minoristas en Alemania: valor real: -0,2% intermensual; previsión: -0,4% intermensual; valor anterior: 0,8 % intermensual (revisado a...
En la primera parte del día, en la región Asia-Pacífico, observamos movimientos moderados en los índices bursátiles....
Los índices bursátiles de EE. UU. registran hoy leves alzas, impulsados por expectativas de una resolución favorable del conflicto...
PayPal (PYPL.US) reportó sólidos resultados para el primer trimestre de 2025. Un fuerte inicio de año en términos de desempeño...
El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar en la jornada de hoy, con un rango intradía entre 19.54 y 19.65, en medio de un entorno...
Crédit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas EURGBP. La institución recomienda tomar una posición...
A veces, el mercado manda señales claras. Pero otras veces, como ahora, sus movimientos parecen susurrar mensajes contradictorios. El precio del...
JOLTS – Vacantes de empleo en EE. UU. (marzo): 7.192 millones frente a una estimación de 7.480 millones. Informe de confianza del consumidor...
China ha eliminado un arancel del 125% sobre las importaciones de etano procedente de Estados Unidos que había sido impuesto a principios de este...
Los mercados estadounidenses abren la sesión del martes con caídas, ya que el sentimiento hacia las acciones de las grandes tecnológicas...
Novo Nordisk (NOVOB.DK) anunció una alianza con Hims & Hers (HIMS.US), una plataforma de telemedicina que ofrece, entre otros servicios, la...
Situación general del mercado: Los índices europeos avanzan durante la sesión de este martes. El DAX alemán en el mercado...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Fuente: xS Los futuros de las acciones estadounidenses iniciaron la jornada...
Coca-Cola (KO.US) presentó resultados mixtos en el primer trimestre este martes, con ganancias que superaron levemente las expectativas de los analistas,...
Las acciones de United Parcel Service Inc. (UPS.US) subieron un 4,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado este martes, después de...
