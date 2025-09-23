Calendario económico: decisión del BoE, reunión OPEP+
El mercado europeo se prepara para abrir al alza Decisiones de tasas del Banco de Inglaterra, Norges Bank Reunión de la OPEP +...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los índices estadounidenses alcanzaron máximos históricos tras la decisión del FOMC ayer. Dow Jones ganó 0.29%, S&P...
La Reserva Federal anunció una reducción en las compras de activos Los índices de Wall Street alcanzan máximos...
La Fed anunció un tapering gradual de $ 15 mil millones al mes El crecimiento económico real se desaceleró Se...
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) acaba de anunciar su última decisión de política monetaria. El banco central de...
El USDCAD subió tras la publicación de datos optimistas de los Estados Unidos el día de hoy (servicios ADP e ISM). La caída...
Playtika Holding (PLTK.US) es una de las acciones estadounidenses con peor desempeño en la actualidad. La empresa perdió una cuarta parte...
Meta: ¿Es la única acción de Metaverso? Meta (FB.US) tiene como objetivo construir la plataforma informática de próxima...
El informe del Departamento de Energía de EEUU no logró desencadenar grandes movimientos en el mercado del petróleo. Los inventarios...
Esta tarde se publicó un paquete de datos de Estados Unidos. La revisión del índice PMI de servicios para octubre mostró una...
El Proyecto Polkadot ha anunciado una fecha de lanzamiento para las primeras subastas de sus "paracaídas". Tras el anuncio, el precio...
Los índices de Wall Street abren a la baja. Nasdaq se mueva cerca de los 16.000 pts. Bed Bath & Beyond sube con las noticias...
El informe de ADP sobre el cambio en el empleo en EEUU en octubre se publicó a las 14:15h. Se esperaba que los datos mostraran un aumento de...
Las acciones de Lyft (LYFT.US), una empresa de viajes compartidos de EEUU, Se cotizan un 13% más en el mercado previo de EE. UU. Las acciones subieron...
Las acciones europeas abrieron mixtas DE30 se acerca a su máximo histórico Lufthansa (LHA.DE) vuelve a los beneficios Los...
La Fed anunciará hoy la reducción gradual de la QE Los mercados especulan sobre aumentos de tipos en 2022 Decisión...
El US2000 se acerca a su máximo histórico mientras los inversores esperan los anuncios de la conclusión de la reunión de política...
Los mercados europeos se abrirán ligeramente a la baja El FOMC anunciará la decisión de política monetaria a...
