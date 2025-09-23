Robinhood cae un 10% arrastrado por las criptomonedas
Las acciones de Robinhood (HOOD.US) cayeron más del 10% durante la sesión de hoy, luego de que el broker minorista publicara una pérdida...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Acciones americanas abren mixto Las acciones de Robinhood (HOOD.US) se desploman a medida que se agota el comercio de criptomonedas Las acciones...
Credit Suisse emitió una recomendación para el par de divisas EURCAD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Los inventarios de crudo en los EEUU aumentaron en 4.267 millones de barriles en la semana que terminó el 22 de octubre, después de...
El Banco de Canadá dejó sin cambios su tipo de interés de referencia en el límite inferior efectivo del 0,25%, como se esperaba...
Nuevo análisis de XTB. En esta semana, los ministros de energía de los países miembros se reunen en Bruselas para discutir la situación...
ORO Comencemos el análisis de hoy con el mercado del oro después de que el metal precioso no lograra superar el nivel de 1.810 dólares...
Las acciones de Boeing (BA.US) subieron un 0,50% antes de la comercialización después de que la compañía aeroespacial informara...
Después de alcanzar un nuevo máximo histórico tras el nuevo ETF de Bitcoin aprobado por la SEC y el creciente interés institucional,...
Los mercados europeos cotizan a la baja DE30 se retira de la resistencia clave Sólidos resultados de Puma, BASF y Deutsche Bank Los...
Después del sólido desempeño de las criptomonedas la semana pasada, llegó un retroceso al mercado. Bitcoin se está...
El Banco de Canadá tiene programado anunciar una decisión de política monetaria hoy a las 16:00h (España). Los tipos de...
Se espera que los mercados europeos abran ligeramente a la baja El Banco de Canadá puede anunciar el inicio de la fase de reinversión...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer un poco al alza. El S&P 500 ganó un 0,18%, el Dow Jones subió...
Las acciones de DraftKings (DKNG.US) subieron un 6% durante la sesión de ayer después de que la compañía de apuestas deportivas...
La renta variable europea se acerca a máximos históricos Los índices estadounidenses cotizan cerca de niveles récord Los...
