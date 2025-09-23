Apertura Americana: Nasdaq arrastrado a la baja por empresas de redes sociales
Las acciones estadounidenses abren mixtas Las acciones de Snap (SNAP.US) se hunden un 20%, arrastran a otros gigantes de las redes sociales Las...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Las acciones estadounidenses abren mixtas Las acciones de Snap (SNAP.US) se hunden un 20%, arrastran a otros gigantes de las redes sociales Las...
El PMI manufacturero de EE. UU. Disminuyó a 59,20 en octubre desde 60,7 en septiembre, por debajo de las expectativas de los analistas de 60,3....
Los datos de ventas minoristas de Canadá para agosto se publicaron a la 1:30 pm BST. El informe resultó ser mejor de lo esperado, pero no...
En 5 minutos damos inicio al último seminario de la semana con Pablo Gil. Conéctate aquí con nosotros:
En 5 minutos damos inicio a la última apertura de mercado americano de la semana. Conéctate aquí:
Snap Inc (SNAP.US) registró cifras trimestrales mixtas La configuración de privacidad del iPhone afectó el negocio...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 prueba la resistencia a 15,550 ptos. Moody's mejoró la calificación a largo...
La volatilidad en el mercado de las criptomonedas se recuperó esta semana, especialmente en Bitcoin. El lanzamiento del primer ETF vinculado a Bitcoin...
Los índices Flash PMI de octubre de Francia y Alemania se publicaron hoy a las 8:15 a. M. BST y a las 8:30 a. M. BST, respectivamente. El mercado...
Se espera que los mercados de valores europeos abran ligeramente al alza PMI flash de octubre de Europa y EE. UU. Discurso final de Powell...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer al alza con el S&P 500 ganando un 0,30% y alcanzando un nuevo máximo...
Las acciones de IBM (IBM.US) cayeron más de un 8,0% después de que la empresa de hardware informático publicara cifras trimestrales...
El precio de Bitcoin alcanzó nuevos máximos históricos el miércoles después del exitoso debut del primer fondo cotizado...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) se dispararon hoy más del 5% después de que la compañía de Elon Musk obtuviera su mejor trimestre...
Estimados clientes Debidos a problemas técnicos con la conexión nos resulta imposible realilzar la Simulación de Trading...
Las acciones estadounidenses abren ligeramente a la baja Solicitudes de desempleo devueltas por debajo de 300k Las acciones de AT&T (T.US) ganan...
Intel (INTC.US) está listo para dar su último informe de resultados trimestrales hoy después de la campana de cierre. Las acciones...
El índice de referencia alemán se negocia en una formación de cuña alcista. H4 El DE30 recuperó rápidamente...
Nuevo análisis de XTB. American Express publicará sus resultados este viernes y los inversores de Wall Street estarán pendientes de...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor