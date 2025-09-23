Acciones: American Express
Nuevo análisis de XTB. American Express publicará sus resultados este viernes y los inversores de Wall Street estarán pendientes de...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Nuevo análisis de XTB. American Express publicará sus resultados este viernes y los inversores de Wall Street estarán pendientes de...
La cantidad de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0.290 millones en la semana que terminó el 16 de octubre, el nivel...
El Banco Central de la República de Turquía anunció una decisión de política monetaria a las 13:00h (España)....
Tesla reportó resultados del tercer trimestre de 2021 Registre ventas y beneficios récord Los problemas de las cadenas...
ESTAMOS EN VIVO en una nueva apertura de mercados americanos. Conéctate con nosotros:
Los mercados europeos cotizan a la baja DE30 prueba una vez más la media móvil de 200 períodos en el intervalo H4 SAP...
El calendario económico de hoy carece de publicaciones macro de primer nivel de las principales economías del mundo, pero hay un evento programado...
Nadie esperaba que después de la fuerte caída de los precios de numerosos productos de uso diario el año pasado, la situación...
Los mercados europeos abren a la baja Se espera que CBRT vuelva a recortar las tasas Intel y las aerolíneas estadounidenses informarán...
Los índices estadounidenses tuvieron una sesión sólida ayer con el S&P 500 terminando a menos de 10 puntos por debajo de su...
En minutos iniciamos un nuevo seminario de introducción a las inversiones online. Conéctate con nosotros:
Las acciones europeas terminan mixtas Dow Jones cerca de máximos Bitcoin alcanza nuevo record histórico Los...
Credit Suisse ha pubicado una recomendación en el par de divisas USDCAD . El Banco recomienda tomar una posición corta en el par en los...
Las acciones de Pinterest subieron bruscamente y fueron detenidas dos veces por el Nasdaq, en medio de informes de un enfoque de adquisición de...
El precio de Bitcoin subió bruscamente durante la sesión de hoy y alcanzó un nuevo récord de $ 66,900 después del exitoso...
En unos minutos iniciamos nuestro seminario APRENDE A INVERTIR EN DIRECTO con Pablo Gil. Conéctate ahora a través del siguiente video:
Las acciones estadounidenses abren ligeramente al alza Las acciones de Verizon (VZ.US) subieron en la pre apertura de mercado, a pesar de...
Los inventarios de crudo en los EEUU Cayeron 0.431 millones de barriles en la semana que terminó el 15 de octubre, luego de un aumento de 6.088...
La tasa de inflación anual en Canadá subió a 4,4% en septiembre desde 4,1% en agosto y en comparación con las previsiones del...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor