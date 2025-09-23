Ultima Hora: El precio del petróleo se dispara después de los datos de inventario semanales de EEUU
Los inventarios de crudo en los EEUU Cayeron 0.431 millones de barriles en la semana que terminó el 15 de octubre, luego de un aumento de 6.088...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La tasa de inflación anual en Canadá subió a 4,4% en septiembre desde 4,1% en agosto y en comparación con las previsiones del...
PETRÓLEO Comencemos el análisis de hoy con el mercado del petróleo, que ha estado operando en una fuerte tendencia al alza recientemente....
Nuevo análisis de XTB. Tesla publicará sus resultados este miércoles tras la sesión de Wall Street y los inversores estarán...
Los beneficios y el crecimiento de suscriptores superaron las expectativas Ingresos en línea con las previsiones La empresa espera...
Comercio de los mercados europeos mixto DE30 probó el área de 15,550 pts que no logró superar Sartorius y Deutsche...
El petróleo sigue subiendo con el WTI cotizando brevemente por encima de los 83 dólares a principios de esta semana y el Brent probando la...
Los precios del Nasdaq han registrado 5 sesiones consecutivas de subida y han conseguido borrar el 78,6% del anterior descenso iniciado a principios de...
Las acciones europeas abrirán a la baja Discursos de los miembros de la Fed, informe del DOE Tesla reportará ganancias después...
Los índices de Wall Street se basaron en ganancias anteriores y volvieron a subir. El S&P 500 ganó un 0,74%, el Nasdaq subió...
Las monedas de las antípodas se fortalecen frente al USD Las acciones europeas cierran ligeramente al alza Los índices de EE. UU....
Credit Agricole ha publicado una recomendación en el par de divisas AUDNZD. El Banco recomienda tomar posiciones cortas en el par en los siguientes...
Dogecoin no se benefició de la exageración que rodea a Bitcoin El volumen de transacciones y el sentimiento en las redes...
Las acciones estadounidenses abren al alza Las acciones de ProShares Bitcoin Strategy ETF subieron ligeramente en su debut comercial Johnson &...
El primer fondo cotizado en bolsa de futuros de bitcoins de EEUU llamado ProShares Bitcoin Strategy ETF comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva...
Las acciones de Procter & Gamble (PG.US) cayeron más de un 2% en el mercado previo a pesar de que el gigante de los productos de consumo registró...
