Documentación contractual en PDF
Importante: Las condiciones y documentos de este sitio web aplican exclusivamente para clientes de XTB Agente de Valores SpA. Si eres cliente de XTB International Limited, o si te incorporaste antes del 2 de julio de 2025, las condiciones aplicables son las del sitio web www.xtb.com/lat Consulta los documentos relativos a los instrumentos, valores, tarifas y aspectos relacionados con la inversión.
Desde el 01.09.2025
Tabla de especificación de instrumentos CFD
Desde el 01.07.2025
Tablas de Especificaciones para instrumentos CFD sobre acciones y ETFs
Desde el 01.09.2025
Tabla de Márgenes
Desde el 01.07.2025
Tabla de Rollovers
2025
Tabla de puntos swap/financiamiento nocturno