Documentación contractual en PDF

Importante: Las condiciones y documentos de este sitio web aplican exclusivamente para clientes de XTB Agente de Valores SpA. Si eres cliente de XTB International Limited, o si te incorporaste antes del 2 de julio de 2025, las condiciones aplicables son las del sitio web www.xtb.com/lat Consulta los documentos relativos a los instrumentos, valores, tarifas y aspectos relacionados con la inversión.

Tabla de Especificaciones OMI y Derechos Fraccionados
Desde el 01.09.2025

Tabla de especificación de instrumentos CFD
Desde el 01.07.2025

Tablas de Especificaciones para instrumentos CFD sobre acciones y ETFs
Desde el 01.09.2025
Tabla de Márgenes
Desde el 01.07.2025

Tabla de Rollovers
2025

Tabla de puntos swap/financiamiento nocturno

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

