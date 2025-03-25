¿Qué es un ETF? Cómo funcionan, ventajas y cómo invertir

Tiempo de lectura: 12 minute(s)

¿Qué es un ETF y cómo funciona? Descubre su definición, ventajas y respuestas a las preguntas más frecuentes sobre inversión en ETFs.

La popularidad de los fondos cotizados se ha incrementado durante los últimos años debido a sus características específicas y rentabilidad. Pero cualquier persona interesada en la inversión pasiva o la inversión a largo plazo puede interesarse en estos activos financieros. ¿Buscas una opción de inversión rentable, sencilla, flexible y diversa? Entonces los fondos cotizados son lo que buscas. Vamos a comentar su naturaleza, beneficios, riesgos potenciales, y explicar cómo invertir en ellos. Vamos a profundizar en cómo funcionan los ETFs.

¿Qué es un ETF y cómo funciona?

Los fondos cotizados o ETFs son instrumentos de inversión diseñados para replicar el rendimiento de un fondo, sector, metal precioso o materia prima. Ofrecen una método barato de acceder a una amplia variedad de valores, convirtiéndolos en la alternativa a la compra individual de acciones o fondos. Los ETFs se construyen para seguir el rendimiento de los activos subyacentes, proporcionando al inversor exposición a varios mercados como los emergentes, índices de Wall Street, etc, y sectores específicos como tecnología, finanzas, etc.

Un ETF es un valor de inversión que se puede comprar y vender en el mercado, exactamente igual que las acciones. El precio de un ETF lo determina el valor de los activos subyacentes del fondo, referidos como el valor neto del activo (NAV). Los ETFs a menudo consisten en una cartera de acciones, bonos u otros activos, diversificados en un fondo. De manera alternativa, proporcionan exposición a un solo sector del mercado como el de la salud, Inteligencia Artificial o centros de datos o un solo activo como el oro o la plata físicos.

Información importante sobre los ETFs:

Los ETFs más populares de grandes emisores como BlackRock, Vanguard o VanEck, a menudo tienen bajos costes (TER)

En su página web debe aparecer su estructura (activos y porcentajes), costes o rendimientos pasados, de manera detallada

Algunos ETFs tienen una estructura “activa”, es decir que el ETF tienen un gestor de inversión o equipo de análisis que rebalancea la cartera y lo gestiona activamente. Esos ETFs a menudo son más caros (mayor TER)

Por otro lado, los inversores tienen acceso a ETFs pasivos, que monitorizan índices específicos tales como el NASDAQ 100 o el S&P 500, o incluso el precio del oro

Los ETFs proporcionan beneficios fiscales (el cambio de estructura de cada cartera de ETFs no implica nueva fiscalidad)

Como activos diversificados, los ETFs conllevan menor riesgo de inversión debido a que son carteras más grandes. Su precio está limitado al potencial alcista

Los potenciales riesgos asociados con la inversión en ETFs incluyen el riesgo del mercado, volatilidad y concentración de riesgos

Cualquier ETF puede contener empresas más fuertes o más débiles en su cartera, lo que implica que una rentabilidad muy buena de las acciones fuertes puede estar limitada por las acciones más débiles

Durante recesión o mercados bajistas, cualquier ETF sobre acciones puede ser vulnerable, dependiendo del sentimiento y el ciclo de índice o sectores que monitoriza

Los inversores obtienen mayor acceso a una amplia variedad de activos a través de los ETFs, que incluyen acciones nacionales e internacionales, bonos y materias primas. Este acceso facilita la creación de una cartera de inversión más equilibrada.

Importante: La creación de ETFs implica un proceso especializado con participantes autorizados que negocian el instrumento subyacente. Los participantes aseguran la disponibilidad de las acciones del ETF para invertir, y su reflejo preciso del precio de la rentabilidad del índice subyacente. Este proceso, conocido como creación y redención, es vital a la hora de alinear los precios de las acciones sobre ETFs con el valor del activo neto del instrumento subyacente.

Ventajas e inconvenientes de la inversión en ETFs

Los ETFs tienen ventajas e inconvenientes, que describimos a continuación para ayudar a los inversores a analizar su potencial y riesgos. No olvides que debes realizar tu propia investigación y formarte, incluso con la inversión pasiva.

Ventajas

Buenos para la inversión pasiva y a largo plazo

Tanto para principiantes como para profesionales

Baja barrera de entrada, bajas tarifas (TER) y alta liquidez

Riesgo limitado y posibilidad de diversificación de la cartera

Debido a la diversificación, la volatilidad puede ser menor comparada con otros activos

Posibilidad de invertir en gran variedad de activos como índices, bonos o materias primas

El inversor puede estar seguro de que el fondo tiene el mismo rendimiento con los índices de acciones como por ejemplo del S&P 500 o el Nasdaq 100

Inconvenientes

Pueden no ser apropiados para inversores a corto plazo que prefieren un estilo de inversión agresivo

El bajo riesgo se equilibra con una posible menor rentabilidad

El fondo de inversión seleccionado por el inversor podría no dar muchos resultados comparado con las principales empresas o índices durante los mercados alcistas

La diversificación no garantiza rentabilidad y también puede conllevar pérdidas

En una cartera, un par de fondos puede afectar a la rentabilidad de los que funcionan bien

La cartera de ETFs podría estar formada por acciones de empresas menos fuertes

Un exceso de concentración de inversiones de capital pasivo puede limitar las opciones de asignación hacia activos más arriesgados (posibilidad de grandes rentabilidades)

Este gráfico compara la rentabilidad del iShares Core S&P 500 ETF (CSPX.UK) con la del US500 (S&P 500, línea dorada) a través de los años. Como podemos ver, el ETF monitoriza los principales índices de acciones de EEUU en el tiempo. Fuente: xStation5

Factores específicos en la inversión con ETFs

Los ETFs sobre acciones son vehículos de inversión que replican el rendimiento de cierto índice de acciones del mercado o el rendimiento de acciones individuales. Funcionan agregando fondos de numerosos inversores para adquirir una cartera de acciones que refleje fielmente el rendimiento de los índices o acciones subyacentes. Como hemos comentado antes, los ETFs están dirigidos a inversores que no hayan decidido comprar acciones de ninguna empresa específica, pero quieren tener exposición a largo plazo al mercado de acciones. Los ETFs son un componente básico de cualquier cartera pasiva.

Los inversores, que no quieren analizar cada empresa de manera individual, pueden querer obtener exposición a un sector o índice específico - sin conocimiento profesional sobre la valoración de la empresa y análisis fundamental. Pero no es cierto que la inversión en ETFs no requiera ningún conocimiento.

Como en cualquier caso de inversión, también los inversores de ETFs deben ser conscientes de los riesgos y oportunidades. Además, la búsqueda de información sobre cualquier ETF debe ser un proceso de inversión normal.

En general, las empresas con mejor rendimiento en el mercado de acciones, pueden traer a los inversores mayores rentabilidades que cualquier ETF, pero el problema es que es muy difícil encontrar empresas excelentes, y aún más difícil es “comprarlas” a precios atractivos.

Es por esto que los inversores que quieren tener exposición al mercado de acciones a largo plazo podrían elegir un ETF, como garantía de que cualquier ciclo de mercado alcista puede traerle satisfactorios beneficios, aceptando que aquellos nunca serán tan altos como la rentabilidad de las acciones.

No conocemos el futuro, pero históricamente el mercado de acciones ha ofrecido a los inversores grandes beneficios. Los participantes del mercado extrapolan información del pasado y esperan que la tendencia de expansión a largo plazo coincida con las políticas expansionistas del banco central y que éstas apoyen a las acciones. A la vez, esta tendencia a largo plazo no puede garantizarse e incluso durante mercados alcistas, hemos tenido algunos crashes y correcciones, cuando los niveles de pánico sugirieron puntos para acciones - que al final nunca tuvieron lugar.

Tipos básicos de ETFs:

ETFs sobre acciones

ETFs de sectores

ETFs de industrias

ETFs sobre Bonos

ETFs sobre materias primas

ETFs apalancados

ETFs inversos

ETFs sobre Bonos

Los ETFs sobre Bonos son instrumentos de inversión que ofrecen al inversor un ingreso consistente y monitorizan el progreso del bono subyacente, tales como bonos del gobierno o de empresas. Alberga un amplio rango de bonos, incluyendo de Reino Unido, Estados Unidos y bonos gubernamentales Europeos, bonos corporativos a corto o largo plazo, bonos de alto rendimiento (o basura). En general los ETFs sobre bonos suben a medida que el coste del crédito cae (los mejores tipos de interés de los bancos centrales).

ETFs sobre Materias Primas

Los ETFs sobre Materias Primas son vehículos de inversión que asignan fondos a materias primas como el petróleo o el oro. Algunos emisores de ETFs sobre materias primas físicas como BlackRock o iShares Gold Trust compran oro en nombre de inversor y lo guardan físicamente respaldando el ETF con una asignación física directa.

ETFs de Sectores e Industrias

Los ETFs de Sectores e Industrias concentran un sector o industria concreto, ofreciendo exposición a potenciales beneficios de esa industria al imitar el rendimiento de empresas que operan en ese sector. Pueden servir como herramienta de cobertura para mitigar riesgos asociados con posiciones actuales en un sector específico, ofreciendo también una estrategia alternativa para los inversores. Esos sectores a menudo incluyen tecnología (semiconductores, centros de datos, Inteligencia Artificial, robótica, etc) o sectores más “tradicionales” como la banca, venta minorista o comercio digital.

ETFs apalancados e inversos

Los ETFs inversos están diseñados para generar beneficios de acciones que caen a través de acciones en corto, buscando capitalizar los mercados bajistas. Estos ETFs inversos no utilizan el apalancamiento financiero conectado directamente con la apertura de la posición. Los ETFs apalancados son instrumentos completamente diferentes, llamados derivados, que reflejan los precios de un ETF específico, sin ofrecer a los inversores exposición como accionista. El principal riesgo asociado con los ETFs tanto inversos como apalancados es la potencial magnificación de pérdidas, que pueden exceder el capital inicialmente invertido.

ETFs vs. Fondos de Inversión

Es cierto que los ETFs y fondos de inversión comparten ciertas características. Las principales diferencias son la flexibilidad de inversión, ratios de gastos y la eficiencia fiscal. Echemos un vistazo:

Flexibilidad - Los ETFs ofrecen la opción de comprar y vender ETFs intradía a varios precios en bolsa, permitiendo un precio a tiempo real y una mayor flexibilidad de inversión porque se invierte a lo largo del día. Por otro lado, los fondos de inversión tan solo se llevan a cabo una vez al día al precio del cierre, lo que puede restringir las opciones de inversión e influenciar los puntos de entrada y salida.

- Los ETFs ofrecen la opción de comprar y vender ETFs intradía a varios precios en bolsa, permitiendo un precio a tiempo real y una mayor flexibilidad de inversión porque se invierte a lo largo del día. Por otro lado, los fondos de inversión tan solo se llevan a cabo una vez al día al precio del cierre, lo que puede restringir las opciones de inversión e influenciar los puntos de entrada y salida. Ratios de gastos y tarifas - Los ETFs generalmente de media tienen unas tarifas de gestión más bajas que los fondos de inversión gestionados. Se debe principalmente al enfoque de gestión pasiva de los ETFs, que conlleva replicar un índice en vez de elegirlos activamente, minimizando así la gestión y costes operativos que suben el ratio de gastos.

- Los ETFs generalmente de media tienen unas tarifas de gestión más bajas que los fondos de inversión gestionados. Se debe principalmente al enfoque de gestión pasiva de los ETFs, que conlleva replicar un índice en vez de elegirlos activamente, minimizando así la gestión y costes operativos que suben el ratio de gastos. Eficiencia fiscal - Los ETFs están diseñados con una estructura que generalmente resulta en una menor fiscalidad sobre beneficios para los inversores. Las transacciones tienen lugar a través de un mercado, lo que permite a los inversores eludir las consecuencias fiscales ligadas con la inversión frecuente inherente en los fondos de inversión.

¿Cómo invertir en ETFs?

Ante todo, el proceso de inversión empieza en la mente del inversor. En la práctica, conlleva la elección de una cuenta de bróker correcta, encontrar el ETF adecuado para seguir una estrategia u objetivo y, finalmente, ejecutar la orden y adherirse al plan.

Antes de que el inversor decida abrir una cuenta de inversión, debe definir sus objetivos atentamente y analizar su situación financiera teniendo en cuenta su edad, crédito, préstamos y gastos.

La inversión excesiva en un mercado volátil puede conllevar un estrés adicional y pérdidas

Ganar conocimientos y experiencia sin arriesgarse a pérdidas de grandes sumas de dinero es la mejor manera de poner a prueba las posibilidades de los mercados, incluidos los ETFs.

Cualquiera que lleve a cabo inversiones debería saber exactamente por qué lo hace y qué motivos tiene para comprar un ETF específico.

Abrir una cuenta en un broker

El primer paso para elegir una plataforma de un broker que ofrezca una amplia gama de ETFs, bajas tarifas, y una plataforma sencilla y de confianza. El proceso de apertura de cuenta conlleva seleccionar un broker que ofrezca servicios de ETFs, completar y aprobar el proceso de registro, ingresar fondos en la cuenta y comenzar a invertir en ETFs.

Seleccionar los ETFs

Una vez creada la cuenta con el broker, el siguiente paso es buscar y seleccionar los ETFs adecuados. Algunas factores a tener en cuenta:

Asignación de cartera

Comprender su estrategia y estructura

Valor total de los activos

El ratio de gastos (TER)

Diversificación

Liquidez

Costes de inversión

Rentabilidad histórica

Desarrollar una estrategia de inversión que esté en línea con tus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y horizonte temporal. Realizar el coste promedio de inversión, que conlleva ampliar los costes de la inversión durante un periodo de tiempo, es una estrategia recomendada para inversores noveles.

Cuanto más barato ¿mejor?

Se debe tener en cuenta el ratio de gastos de los ETFs, que refleja los costes de gestión y operativos. Un ratio alto de gasto puede disminuir el ratio general de beneficios en la inversión.

Diversificación y concentración de riesgos

Evaluar la diversificación de ETFs y concentración de riesgos para asegurar una cartera equilibrada. La diversificación ayuda a reducir el riesgo difundiendo la inversión en varios tipos de activos, sectores o industrias.

Liquidez y costes de inversión

Evaluar la liquidez del ETF y costes operativos, que pueden impactar los beneficios finales. Un ETF bien estructurado con activos subyacentes líquidos puede responder de manera efectiva a los cambios que pide el mercado, asegurando una experiencia de inversión eficiente para los inversores.

Historial de rendimiento

Revisar el historial de rendimiento del ETF para evaluar su potencial para rentabilidades futuras. Los datos de rentabilidades pasadas no siempre son indicadores de un futuro ETF, pero es importante comprobar si un ETF puede realmente reflejar un sector específico o rendimiento de un índice. Si cualquier ETF rinde menos de lo esperado, otros ETFs del mismo sector pueden hacer sonar las alarmas e indicar que la cartera o gestión de la acción es débil (o ambas).

Los ETFs proporcionan beneficios a través de la diversificación ofreciendo a los inversores acceso a un amplio rango de subyacentes, por lo que mitigan el riesgo asociado con la posesión de acciones individuales. Esta diversificación en varios activos mejora la seguridad integral de los ETFs en comparación con la inversión en activos individuales.

Menores costes comparado con la gestión de fondos activa

Los ETFs conllevan menos costes que los fondos de gestión activa, principalmente debido a su enfoque de gestión pasiva, que busca replicar la rentabilidad de un índice específico, reduciendo la necesidad de ampliar la investigación y análisis.

Con los ETFs puedes comprar o vender intradía a varios precios en el mercado de acciones, permitiendo una apreciación a tiempo real y con mayor flexibilidad. Esto permite a los inversores responder rápidamente a los cambios del mercado, mejorando el atractivo de los ETFs como opción de inversión.

Riesgo de mercado y volatilidad

Mientras que los ETFs tienen numerosos beneficios, no dejan de ser potencialmente arriesgados y tener sus desventajas, incluyendo riesgo de los mercados, volatilidad, y concentración del riesgo. El riesgo del mercado y la volatilidad pueden tener impacto sobre el valor de los ETFs, sobre todo en mercados turbulentos. Un ETF bien estructurado con activos líquidos subyacentes puede responder de manera efectiva a los cambios de demanda en los mercados, asegurando experiencias de inversión eficiente para los inversores.

Concentración de riesgo

La concentración de riesgo surge cuando un ETF está fuertemente invertido en un sector particular, o activo, potencialmente llevando a un desempeño insuficiente o incremento de la volatilidad. Algunos ETFs que se construyen de cientos de acciones, pero solo tienen algunas empresas con el 50% de la asignación de la cartera, pueden ser vulnerables ante la valoración de dichas empresas.