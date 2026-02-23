En esta guía descubrirás qué es el RSI y para qué sirve, cómo se calcula y por qué usa 14 períodos por defecto, cómo interpretar sobrecompra (>70), sobreventa (<30) y ajustar niveles según tendencia, señales avanzadas (divergencias, failure swings, cruces del centro), estrategias probadas de Larry Connors con RSI de 2 períodos, y cómo combinar el RSI con otros indicadores para mejorar señales. Todo explicado con ejemplos prácticos y estrategias aplicables inmediatamente.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es uno de los indicadores técnicos más utilizados en trading. Creado en 1978 por J. Welles Wilder, sigue siendo relevante en la era del trading algorítmico porque condensa información compleja sobre momentum en una sola curva que oscila entre 0 y 100. No ofrece predicciones infalibles, pero utilizado con criterio se convierte en una brújula para navegar los altibajos del mercado.

Qué es el RSI y para qué sirve

El RSI es un oscilador de momentum que mide la velocidad y dirección de los movimientos de precio de un activo. Su valor oscila entre 0 y 100 y responde a una pregunta clave: ¿el precio está subiendo con fuerza o perdiendo impulso?

Wilder diseñó este indicador como una versión mejorada de otros medidores de impulso, buscando dos mejoras importantes:

Suavizar lecturas erráticas Normalizar la escala (0-100) para comparar diferentes activos

Al confinar el indicador entre 0 y 100, podemos identificar fácilmente:

Sobrecompra: Generalmente por encima de 70

Generalmente por encima de 70 Sobreventa: Por debajo de 30

Las lecturas extremas tienen significado diferente según la tendencia del mercado. Los analistas Constance Brown y Andrew Cardwell señalaron que:

Tendencia alcista fuerte

RSI rara vez cae por debajo de 40

Puede subir por encima de 80 sin que el activo esté "caro"

Zona de sobreventa se sitúa en 40-50

Tendencia bajista

Zonas de sobrecompra en torno a 60

RSI puede permanecer bajo 30 durante semanas

Esta adaptación de los niveles 30/70 es fundamental para no intentar vender demasiado pronto un activo en pleno rally o comprar en medio de una caída pronunciada.

Cómo se calcula el RSI

El RSI se calcula en dos pasos:

Paso 1: Calcular el RS (Relative Strength)

RS = Promedio de ganancias / Promedio de pérdidas

Donde:

Ganancias = Media de cierres al alza durante el período

= Media de cierres al alza durante el período Pérdidas = Media de cierres a la baja (días sin pérdidas = 0)

Paso 2: Aplicar la fórmula del RSI

RSI = 100 - (100 / (1 + (ganancia media / pérdida media)))

Las ganancias se calculan como la media de los cierres al alza durante el periodo y las pérdidas como la media de los cierres a la baja (los días sin pérdidas se computan como 0). Este cálculo inicial suele dar lugar a valores bruscos, por lo que Wilder aplicó un segundo paso, equivalente a un suavizado exponencial, que impide que el RSI toque 0 o 100 salvo en tendencias extremadamente fuertes. En definitiva, cada nueva barra recalcula las medias de ganancias y pérdidas añadiendo una fracción del dato más reciente y restando otra del histórico, lo que permite que la curva responda a los cambios sin sobrerreaccionar.

¿Por qué 14 períodos?

Wilder sugirió 14 períodos porque representaban aproximadamente medio ciclo lunar y ofrecían equilibrio entre velocidad y fiabilidad. Sin embargo, no es un número sagrado:

Períodos cortos (5-7): Señales más rápidas pero mayor ruido

Señales más rápidas pero mayor ruido RSI estándar (14): Balance entre sensibilidad y fiabilidad

Balance entre sensibilidad y fiabilidad Períodos largos (21-30): Filtran mejor oscilaciones, útiles para swing trading

Figura 1. RSI 14 periodos.

Interpretación básica: sobrecompra y sobreventa

La mayoría de los manuales simplifican el RSI con una regla: comprar cuando RSI < 30 (sobreventa) y vender cuando RSI > 70 (sobrecompra). Esta noción proviene de Wilder, pero necesita matices importantes.

En mercados laterales, estas señales funcionan razonablemente bien porque el precio oscila alrededor de una media y las zonas de sobrecompra/sobreventa suelen coincidir con resistencias y soportes.

Ejemplo: Una acción que oscila entre $50-60 durante meses. Cuando RSI se acerca a 70, el precio suele estar cerca de $60 (resistencia). Cuando se acerca a 30, está cerca de $50 (soporte).

En mercados tendenciales, todo cambia. Un activo en fuerte subida puede mantener RSI > 70 durante semanas. Vender cada vez que cruza 70 te saca de posiciones ganadoras. En tendencia bajista, el RSI puede estar por debajo de 30 sin rebotar durante largo tiempo.

En muchas oportunidades, es mejor ajustar los niveles según tendencia:

Tendencia alcista: Rango operativo 40-80

Zona 40-50 actúa como soporte

Retrocesos a esta zona = oportunidad de compra

Tendencia bajista: Rango operativo 20-60

Banda 50-60 actúa como techo

Lecturas en torno a 55 pueden anticipar siguiente tramo bajista

Figura 2. Sobreventa y Sobrecompra.

Zonas y rangos del RSI

La idea de ajustar los niveles se extiende a la identificación de rangos. En un mercado alcista, el RSI tiende a moverse entre 40 y 90, utilizando la zona 40–50 como soporte. Esto significa que un retroceso del RSI hacia 40–50 puede ser una oportunidad para incorporarse a la tendencia. En mercados bajistas, el RSI suele fluctuar entre 10 y 60, con la banda 50–60 actuando como techo. Estas bandas sirven para calibrar nuestras expectativas: en un mercado bajista no esperes que el RSI suba por encima de 70 antes de volver a caer; una lectura en torno a 55 podría ser suficiente para anticipar el siguiente tramo bajista.

Figura 3. Zonas y Rangos en tendencia.

Señales avanzadas: divergencias y failure swings

Divergencias

El RSI no se limita a las lecturas de sobrecompra y sobreventa. Una de las formas más conocidas de interpretarlo es mediante divergencias.

Divergencia alcista

Precio marca nuevo mínimo

RSI dibuja mínimo más alto

Interpretación: Presión vendedora pierde fuerza, posible giro al alza

Divergencia bajista

Precio alcanza nuevo máximo

RSI forma máximo más bajo

Interpretación: Impulso alcista se debilita, posible corrección

Importante: Las divergencias funcionan mejor cuando se producen tras lecturas extremas (por ejemplo, después de un RSI por debajo de 30 o por encima de 70) y cuando el giro es confirmado por la acción del precio.

Figura 4. Divergencia.

Failure Swings (Fallos de oscilación)

Otra señal interesante son los failure swings, conceptualizados por Wilder. A diferencia de las divergencias, estos fallos se centran únicamente en el comportamiento del RSI.

Fallo alcista (señal de compra)

RSI cae por debajo de 30 Rebota por encima de 30 Retrocede sin perforar el mínimo anterior Supera el máximo reciente

Fallo bajista (señal de venta)

RSI supera 70 Retrocede Rebota sin superar el máximo anterior Perfora el mínimo más reciente

Estos patrones muestran cambios en la estructura interna del indicador y pueden ofrecer señales tempranas de reversión antes de que el precio las confirme.

Usar el RSI con filtro de tendencia

Una de las críticas habituales al RSI es que produce numerosas señales falsas en mercados con tendencia clara. Wilder ya advertía que el indicador no está diseñado para identificar la dirección, sino la fortaleza de los movimientos. Para resolver este problema, muchos traders combinan el RSI con un filtro de tendencia, como una media móvil. Por ejemplo, el trader español Alejandro de Luis recomienda utilizar una media móvil de 100 periodos para definir la tendencia y activar sólo las señales de sobrecompra o sobreventa que vayan a favor de esa tendencia. Siguiendo este enfoque:

Tendencia alcista: el precio debe estar por encima de la media de 100. Sólo se tomarán señales de RSI por debajo de 30 (sobreventa) como oportunidades de compra. Las señales de sobrecompra se ignoran porque podrían ser meros descansos en una subida más amplia.

el precio debe estar por encima de la media de 100. Sólo se tomarán señales de RSI por debajo de 30 (sobreventa) como oportunidades de compra. Las señales de sobrecompra se ignoran porque podrían ser meros descansos en una subida más amplia. Tendencia bajista: el precio está por debajo de la media de 100. Sólo se consideran lecturas por encima de 70 como oportunidades de venta, ignorando las sobreventas que podrían convertirse en trampas.

El filtro evita comprar un activo sobrevendido en medio de un desplome prolongado o vender en un mercado alcista que sólo está haciendo una pausa. Este tipo de enfoque reduce el número de operaciones pero aumenta la probabilidad de éxito, algo especialmente valioso para inversores que combinan análisis técnico con análisis fundamental.

Además del filtro por media móvil, algunos traders utilizan el cruce del centro. Cuando el RSI sube por encima de 50, sugiere que las ganancias superan a las pérdidas y puede tomarse como un signo de impulso alcista. Si el RSI baja de 50, indica que la presión bajista se impone. Este criterio ayuda a confirmar la dirección del movimiento y filtrar las señales de divergencia o sobrecompra/sobreventa.

Ajuste de parámetros y tipos de RSI

La configuración por defecto usa 14 períodos, pero cambiar el período modifica su sensibilidad:

RSI de 2 períodos

Extremadamente rápido, ideal para estrategias de corto plazo o day trading, ya que reacciona a casi cualquier retroceso; sin embargo, genera muchas señales y requiere un filtro adicional para evitar falsas alarmas.

RSI de 5-7 períodos

Ofrecen un compromiso: son más reactivos que el de 14 pero menos ruidosos que el de 2.

RSI de 21-30 períodos

Se mueven lentamente y son útiles para swing traders o inversores que operan gráficos semanales.

No hay un parámetro único que funcione siempre; lo más importante es adaptar el RSI al mercado y horizonte temporal que operas. En mercados muy volátiles, como las criptomonedas, puedes preferir un periodo más largo para reducir el ruido. En acciones con fuertes tendencias, conviene ampliar las bandas de sobrecompra/sobreventa para evitar salir demasiado pronto. Y recuerda: prueba tus ajustes con datos históricos (backtesting) antes de arriesgar capital real.

Estrategias básicas con el RSI

Compra en sobreventa, venta en sobrecompra

La estrategia más simple consiste en comprar cuando el RSI cae por debajo de 30 y vender cuando sube por encima de 70. Funciona mejor en rangos laterales y en marcos de tiempo cortos, donde los precios oscilan alrededor de una media. Para incrementar tus probabilidades, acompaña las entradas con otras herramientas: observa si la acción toca un nivel de soporte o resistencia, revisa el volumen, busca patrones de vela que refuercen la señal.

En un ejemplo típico, una acción alcanza mínimos recientes con bajo volumen y el RSI cae a 25; si aparece un martillo alcista y la media de 20 días se mantiene plana, una entrada agresiva puede tener sentido. Sin embargo, en tendencias fuertes esta estrategia puede hacerte nadar contra corriente; por eso, se recomienda usarla sólo cuando el precio se mantenga cerca de una media de largo plazo o en mercados laterales.

Cruce del centro (50)

Una técnica sencilla para confirmar la dirección del mercado es observar el cruce del RSI con el nivel 50. Cuando el RSI sube de 50 a 70, se considera que la fuerza compradora domina; cuando cae de 50 a 30, que la presión vendedora aumenta. Un ejemplo: si el RSI vuelve a cruzar 50 al alza después de una corrección, podría indicar el final de la consolidación y la reanudación de la tendencia principal. De igual modo, si el RSI no logra mantener lecturas superiores a 50 en una subida, puede anticipar debilidad y preparar una salida.

Divergencias como señal

Como vimos, las divergencias se producen cuando la dirección del RSI difiere de la del precio. Una divergencia alcista (RSI formando mínimos ascendentes mientras el precio marca mínimos descendentes) puede anticipar un rebote, especialmente si se confirma con un patrón de vela alcista o un aumento de volumen. Una divergencia bajista (RSI con máximos descendentes mientras el precio hace máximos crecientes) suele preceder a una corrección. Estos patrones son más fiables en marcos de tiempo intermedios (4 horas, diario) y cuando se combinan con niveles de soporte y resistencia.

Failure swings

Los failure swings son patrones internos del RSI que ignoran la acción del precio y se centran en los giros del indicador. En un fallo alcista observamos tres movimientos: el RSI cae por debajo de 30 y rebota, luego retrocede pero no perfora el mínimo, y finalmente rompe el máximo precedente. Este patrón muestra un cambio en la estructura del indicador y se interpreta como preludio de un rally. El fallo bajista es lo inverso: el RSI sube por encima de 70, retrocede, rebota sin superar el máximo previo y luego cae por debajo del mínimo reciente. Aunque menos populares que las divergencias, los failure swings ofrecen señales tempranas y son útiles para traders que desean anticipar giros antes de que el precio confirme la dirección.

Combinar RSI con otras herramientas

El RSI no debe utilizarse aislado. Las medias móviles ayudan a definir la tendencia y filtrar señales. Las Bandas de Bollinger indican niveles de volatilidad y pueden reforzar lecturas extremas del RSI; una acción sobrevendida que rompe la banda inferior y muestra un RSI por debajo de 30 puede rebotar con fuerza. Otros osciladores como el MACD o el estocástico pueden confirmar divergencias o detectar cambios tempranos en el impulso. El volumen, los patrones de velas y las zonas de soporte/resistencia completan el mosaico de información. Cuantas más piezas encajen, mayor será la probabilidad de éxito.

Estrategias avanzadas de Larry Connors

Larry Connors es reconocido por investigar estrategias de mean reversion (retorno a la media) basadas en el RSI de muy corto plazo. Su premisa: los mercados tienden a revertir movimientos extremos en pocos días.

Elementos clave de sus sistemas:

Filtro de tendencia con media de largo plazo (SMA 200)

RSI de 2 períodos (ultra sensible)

Señales específicas de entrada/salida

Figura 5. RSI 2 periodos.

RSI 2 + SMA 5

Esta estrategia es tan simple que sorprende su eficacia. Las reglas originales, aplicadas al índice S&P 500, son las siguientes:

Filtro de tendencia: El índice debe estar por encima de su media móvil de 200 días. Esto asegura que operamos a favor de la tendencia principal. Señal de entrada: El RSI de 2 periodos del índice cierra por debajo de 5. Esta lectura extrema sugiere una condición de sobreventa en un mercado alcista, una combinación ideal para un rebote. Entrada: Comprar al cierre del día en el que se cumple la condición anterior. Salida: Cerrar la posición cuando el índice cierre por encima de su media móvil de 5 periodos, lo que indica que la pequeña corrección ha terminado.

Según las estadísticas presentadas por Larry Connors, entre 1995 y 2007 se generaron 49 señales con un 83,6 % de aciertos y un total de 522,92 puntos de S&P acumulados, con una duración media de la operación de tres días. La sencillez radica en operar sólo las fases de retroceso dentro de una tendencia alcista y salir rápidamente cuando el precio recupera su media de corto plazo. Es una estrategia de swing trading que busca movimientos cortos y rápidos.

Estrategia VIX RSI

Esta variante combina la lectura del RSI de 2 periodos en dos mercados: el propio índice S&P 500 (o su ETF, SPY) y el indicador de volatilidad VIX. La idea es aprovechar situaciones de pánico extremo para comprar cuando todos venden. Las reglas, según la presentación de Connors, son:

Tendencia alcista: El SPY debe estar por encima de su media móvil de 200 días. VIX sobrecomprado: El RSI de 2 periodos del VIX debe estar por encima de 90, indicando miedo extremo en el mercado. Confirmación del pánico: La apertura del VIX debe ser superior al cierre del día anterior, confirmando que el temor aumenta. SPY sobrevendido: El RSI de 2 periodos del SPY debe estar por debajo de 30, mostrando debilidad en el índice. Entrada: Comprar SPY al cierre del día en el que se cumplen las condiciones. Salida: Vender cuando el RSI de 2 periodos del SPY cierre por encima de 65.

Los resultados históricos publicados muestran 92 operaciones con un porcentaje de aciertos del 79,35 % y un total de 879,46 puntos en el S&P, con una duración media de menos de cinco días. Esta estrategia aprovecha momentos de miedo extremo para entrar a contracorriente, con un filtro de tendencia para evitar mercados bajistas prolongados. Es importante destacar que Connors no utiliza stop loss en sus ejemplos originales, lo que puede generar pérdidas abultadas en eventos raros; muchos traders modernos aplican un stop porcentual (por ejemplo, 3 %) para limitar el riesgo.

Estrategia Double 7

Aunque no utiliza directamente el RSI, esta estrategia se incluye en el repertorio de Connors por su simplicidad y su afinidad con el concepto de sobreventa. Sus reglas son:

Filtro de tendencia: El activo debe estar por encima de su media móvil de 200 días. Señal de compra: El cierre del día debe ser el mínimo de los últimos 7 días. Salida: Cerrar la posición cuando el activo cierre con el máximo de los últimos 7 días.

Esta estrategia opera la misma idea de retorno a la media: en una tendencia alcista, los retrocesos de siete días suelen ser oportunidades para subirse al tren, y la salida se produce cuando el precio vuelve a la zona de máximos recientes. Connors la utiliza como alternativa a las señales basadas en el RSI para diversificar sus herramientas.

Consideraciones importantes y variantes

Las estrategias de Connors son atractivas por su claridad, pero no están exentas de debate. Al basarse en un oscilador tan corto y no incluir stops, pueden generar pérdidas significativas durante eventos extraordinarios. Algunos autores proponen modificar los parámetros: elevar el umbral de RSI de 5 a 10 y la media de salida de 5 a 10 períodos, así como incorporar un stop fijo (por ejemplo, un 2 % o 3 % del capital). Estas variaciones aumentan el número de operaciones pero reducen la volatilidad del sistema y permiten adaptarlo a distintos mercados. Otros traders combinan el RSI de 2 periodos con patrones de velas o con indicadores de volatilidad como las Bandas de Bollinger para afinar las entradas.

Al evaluar cualquier estrategia, especialmente aquellas con estadísticas históricas tan prometedoras, recuerda que los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Un sistema de éxito en el S&P 500 puede funcionar mal en otros índices o en acciones individuales. Además, el uso del RSI de 2 periodos exige disciplina: el indicador genera muchas señales y requiere tiempo y paciencia para ejecutarlas correctamente.

Gestión del riesgo y disciplina

El RSI es un indicador versátil, pero su utilidad se ve comprometida si no se acompaña de una gestión del riesgo adecuada. Aquí algunos consejos:

Tamaño de posición: Arriesga 1-3% de tu capital por operación para soportar rachas negativas. Usa stops inteligentes: Aunque Connors no los emplea, la mayoría de traders prefieren stop-loss basado en:

- Nivel técnico (soporte/resistencia)

- Porcentaje fijo (2-3%) No sobreoperes: RSI de períodos cortos produce múltiples señales diarias. Selecciona solo las que cumplan todos tus filtros. Sé paciente y disciplinado: Los indicadores no son bolas de cristal. Habrá señales fallidas. La clave está en seguir el plan sin dejarte llevar por emociones. Complementa con análisis fundamental: Una lectura de sobreventa en acción con resultados sólidos es más atractiva que en empresa con problemas financieros.

Conclusión

El Índice de Fuerza Relativa es una herramienta potente y flexible para evaluar momentum del mercado. Su fórmula basada en la relación entre ganancias y pérdidas, junto con su escala normalizada (0-100), ofrece una manera sencilla de detectar sobrecompra, sobreventa, divergencias y failure swings.

El verdadero valor del RSI surge al contextualizarlo:

Ajustando niveles según tendencia

Combinándolo con medias móviles, bandas de volatilidad u otros indicadores

Filtrando señales con disciplina

Las estrategias de Larry Connors demuestran que un RSI de 2 períodos puede ser extremadamente eficaz para capturar retrocesos rápidos, siempre que se aplique filtro de tendencia y se gestionen riesgos adecuadamente. Sin embargo, las estadísticas positivas no deben sustituir la prudencia: los mercados cambian y cada operador debe adaptarse.

El RSI no es un santo grial, es una herramienta más. Utilízalo como termómetro que mide la temperatura del mercado: te avisa cuando hay fiebre, pero necesitas otros exámenes para confirmar el diagnóstico.

Practica, investiga, ajusta los parámetros a tu estilo y, sobre todo, respeta tu plan de trading. Así lograrás que el RSI se convierta en un aliado valioso en tu camino por los mercados financieros.