Trading en café - Invertir en CFD de café

El café es una de las materias primas más populares negociadas por los inversores. ¿Qué es y por qué vale la pena invertir en CFDs sobre café? Las respuestas a estas y otras preguntas las puedes encontrar en este artículo.

Es ampliamente conocido que Brasil es el mayor productor de café, representando alrededor del 35% de la producción mundial. Sin embargo, no todos saben que los granos de café provienen de una planta que se cultiva en más de 50 países con climas tropicales y subtropicales. Además, cada uno de nosotros puede invertir en este producto agrícola o especular sobre su precio gracias a los CFD de café.

CFDs de café - Arábica o Robusta

Los futuros negociados en la Bolsa Intercontinental (ICE) cubren dos tipos de granos de café, a saber, Arábica y Robusta. Vale la pena saber que el Arábica representa alrededor del 70% de todo el café del mundo y se considera un producto de alta calidad. Sin embargo, es el Robusta el que se vende a precios más altos, principalmente debido a los menores volúmenes de producción y la alta demanda de empresas multinacionales como Nestlé. La siguiente tabla muestra los parámetros básicos del comercio de estos dos tipos de café en ICE.

Datos válidos a noviembre de 2021

En este punto también cabe mencionar los horarios en los que se negocia el café en la bolsa ICE, que son los siguientes:

- Café arábica - de lunes a viernes, de 10.15 a 18.30 horas (UTC),

- Café Robusta - de lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 (UTC).

¿Qué son los CFD de café?

Invertir en café puede tomar varias formas, sobre las cuales puede leer al final de este artículo, pero una de las más simples y populares es operar con CFD de café. ¿De qué se trata? Un contrato por diferencia (CFD) es un tipo de acuerdo entre un inversor y un corredor que les permite obtener una ganancia o incurrir en una pérdida por la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre de una transacción. Los CFD de café son muy líquidos ya que no vinculan al comerciante directamente con el activo. Al invertir en ellos, el comerciante compra solo el contrato subyacente y, por lo tanto, evita los problemas asociados con la compra y posesión física del producto.

¿Cómo invertir en CFD de café?

Invertir en café con CFD le permite operar con la materia prima en ambas direcciones, lo que significa que puede ganar dinero tanto con altibajos. Dependiendo de la evaluación de las tendencias potenciales del mercado y sus pronósticos con respecto al precio del café, puede abrir una posición larga (al alza) o corta (a la baja). Por supuesto, una especulación exitosa en el mercado del café requiere un análisis fundamental adecuado, así como un análisis del gráfico en sí. Por ejemplo, el gráfico diario de café Arábica de los últimos días se ve así:

Tenga en cuenta que la información y la investigación basadas en datos o resultados históricos no garantizan ganancias futuras y cualquier persona que actúe sobre la base de esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Al invertir en CFD de café, puede abrir una posición larga, si espera un aumento en el precio de mercado del café o, alternativamente, puede abrir una posición corta, especulando así con una caída en los precios del café. En este punto, también vale la pena mencionar que los CFD de café son atractivos para los inversores minoristas porque permiten el uso del apalancamiento, lo que puede multiplicar las ganancias pero también generar grandes pérdidas.

¿Qué es el contago?

Cuando se habla de invertir en café en forma de contratos de futuros, también se debe llamar la atención sobre el fenómeno del contago que existe en la mayoría de los mercados de materias primas y productos básicos. Implica un mecanismo de rollover de futuros, que consiste en mantener una posición pasando de una serie que vence a un contrato con una fecha de liquidación posterior, p. de mayo a julio. Esto se puede hacer vendiendo un contrato que vence antes de su liquidación y comprando uno nuevo.

Sabiendo qué es el rollover de futuros, podemos pasar a explicar el fenómeno del contago, también conocido como forwardation. Esta es una situación en el mercado de contratos de futuros (por ejemplo, futuros de café) donde el precio de un contrato que se liquidará en el futuro es más alto que el valor de mercado actual de los CFD. Un ejemplo de este fenómeno puede ser una situación en la que el precio actual de un contrato de café arábica que vence es de USD 105 por unidad y el precio de otro contrato con una fecha de vencimiento posterior es de USD 110. En este caso, el contago asciende a USD 5 y directamente se traduce en un costo de renovación de posición de USD 1875 por contrato individual. ¿Cómo se calculó esta suma? Un contrato de futuros de café Arábica cubre 37 500 libras de Arábica y su tasa de precio refleja el valor de 100 libras de café, por lo que el costo de renovación es el producto de 5 y 375

En este punto cabe señalar que un nivel relativamente bajo de contagio es un fenómeno deseable y común en el mercado de bienes y servicios. Si por el contrario el nivel es demasiado alto, se incentiva el almacenamiento de commodities (en este caso café) y su reventa en el futuro a precios superiores a los actuales. Un fenómeno opuesto al contago se denomina atraso, pero ocurre con mucha menos frecuencia en el mercado de CFD de café.

¿Cuáles son las formas posibles de invertir en café?

Como se mencionó anteriormente, los CFD de café no son la única forma de invertir en este producto. ¿De qué otra manera puedes invertir? Hay varias opciones; los más comunes incluyen:

- ETF de café: estos fondos le permiten invertir en el mercado del café a mediano y largo plazo;

- invertir en acciones de empresas cafeteras como Nestlé, Starbucks y muchas otras; sin embargo, debe tenerse en cuenta que la mayoría de estas empresas también ganan dinero vendiendo otros productos o servicios, lo que también se traduce en el precio de sus acciones.

El café es el segundo (después del petróleo) producto más comercializado en la tierra. Aunque a primera vista pueda parecer que el café se compra principalmente para consumo, resulta que también puede ser una inversión. Además, también puede especular sobre sus precios a través de CFD de café, lo que puede brindar una excelente oportunidad para ganar dinero tanto con altibajos.

Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información.Los contratos por diferencia (CFDs) son productos apalancados y conllevan un riesgo significativo de pérdida de capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por lo tanto, asegúrese de comprender completamente los riesgos. Este material es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información.