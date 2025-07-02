Invierte con la reconocida plataforma MT4.
La plataforma MT4 está diseñada para que la inversión y trading en Mercados Financieros sea lo más sencilla posible. Utilizando la plataforma MT4, puede analizar con facilidad cada instrumento financiero e incluso, automatizar su Trading.
- Fácil de utilizar
- Para traders exigentes
- Contamos con amplia experiencia
MetaTrader 4 - Características especiales
Herramientas técnicas para su trading
Utilice la poderosa herramienta de reconocimiento de patrones de MT4, que localiza las tendencias emergentes con las cuales operar. Defina los puntos de entrada y salida, programe el stop loss y la toma de beneficios. El sistema de ejecución de órdenes en un click le permitirá entrar y salir del mercado de manera rápida y eficiente.
Optimizador de Estrategias
Testee y optimice sus EA (sistemas de trading automático) con el Optimizador de Estrategias. Testee sus estrategias con datos pasados, para encontrar los mercados y los intervalos temporales más beneficiosos.
Aproveche el potencial de MT4 para el trading automático. Encuentre gran cantidad de EAs e indicadores personalizados en la comunidad MQL4.
Plataforma MetaTrader4
Si realiza la mayor parte de su inversión o trading desde dispositivo móvil, descargue la apliación de MT4 para obtener todas las funcionalidades de la plataforma.
MetaTrader4 App para tablet.
Nuestras Plataformas de Trading ofrecen un control total sobre la gestión de sus posiciones, sin importar la App que elija, para Smartphone o PC.
MetaTrader4 App móvil para Smartphone.
La App de MetaTrader para móvil (disponible para sistemas iOs y Android) le permite invertir en Mercados financieros en cualquier momento y lugar. Puede analizar fácilmente tendencias de mercado y ejecutar transacciones.